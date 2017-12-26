Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города

11:05, 26 декабря 2017, ПАИ

Специалисты петербургской компании ООО «Алькор-2» завершают реставрационные и консервационные работы музейной коллекции фрагментов фресок XIV века, которые были сняты со стен и грунта храма Довмонтова города в Пскове во время раскопок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, представители ее реставрационной комиссия с привлечением специалистов псковского музея-заповедника, а также Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия уже оценили проделанную работу.

Фрески были обнаружены специалистами Государственного Эрмитажа во время раскопок в 1978 году. С тех пор была проведена реставрация верхних поясов храмовой живописи. Сейчас они находятся в фондах Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Остальные фрагменты хранились упакованными в ящики в Пскове на протяжении 39 лет.

«В 2017 году Министерство культуры выделило средства на воссоздание уникальных фрагментов фресок XIV века. Мы планируем, что воссозданные полотна войдут в коллекцию будущего Музея псковской фрески. Мы сможем и хранить их и эскпонировать», - рассказала заведующая отделом «Мирожский монастырь» псковского государственного объединенного историко-культурного и художественного музея-заповедника Таисия Круглова.

В Петербург из Пскова на реставрацию было доставлено 20 ящиков с осколками фресок. Кропотливая работа по сбору цельных композиций началась в августе 2017 года.

«На сегодняшний день у нас уже есть представление о том, как выглядел полотенечный пояс алтарной части храма. Практически полностью восстановлен вид западной стороны», - рассказывает Таисия Круглова.

На планшеты реставраторы по кусочкам нанизывают фрагменты фрески, объединяя композиции малых размеров в более крупные фрагменты. Специалистам удалось воссоздать изображения лика, частей тела, крестов, есть уверенность в том, что на фресках изображена сцена Рождества Богородицы.

По завершению работ реставраторы соберут порядка 40 планшетов и передадут их в Псковский государственный музей. В Пскове на хранении еще остаются 30 ящиков с осколками фресок. Специалисты надеются, что работа по возрождению исторического наследия псковской фресковой школы будет продолжаться из года в года на протяжении еще не менее 10 лет.

Участники комиссии отметили высокий профессионализм реставраторов, которые за 4 месяца выполнили колоссальный объем работы.

Заместитель руководителя Северо-Западной Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Игорь Дранкевич считает, что фрески Довмонтова города необходимо экспонировать в условиях максимально приближенных к историческим. Представитель Дирекции считает, что лучшим местом для размещения фресок станет Довмонтов город или место, организованное вблизи него.

«Для демонстрации уникальной коллекции псковских фресок можно объявить международный конкурс на лучшее проектное решение создания музейной экспозиции, которая будет призвана не только просвещать, но и прославлять историю страны для последующих поколений», - подчеркнул Игорь Дранкевич.