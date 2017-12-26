Мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 27 декабря

11:23, 26 декабря 2017, ПАИ

27 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит от -1 до +4 градусов.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.