0
14:49
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
14:12
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
13:49
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом
13:34
Теплые дни и осадки ожидаются в Псковской области в новогодние праздники
13:24
Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера победительнице объявленного им конкурса
11:47
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
11:27
Совет Федерации продлил действие маткапитала до конца 2021 года
Еще новости
Общество

Мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 27 декабря

27 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит от -1 до +4 градусов.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
26 декабря 2017
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
26 декабря 2017
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом
26 декабря 2017
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом 6
Теплые дни и осадки ожидаются в Псковской области в новогодние праздники
26 декабря 2017
Теплые дни и осадки ожидаются в Псковской области в новогодние праздники
Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера победительнице объявленного им конкурса
26 декабря 2017
Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера победительнице объявленного им конкурса
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
26 декабря 2017
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
Совет Федерации продлил действие маткапитала до конца 2021 года
26 декабря 2017
Совет Федерации продлил действие маткапитала до конца 2021 года
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города
26 декабря 2017
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города 1

Идет загрузка...