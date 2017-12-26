Сотрудники псковской Росгвардии приняли участие в торжественном открытии турнира по каратэ

11:16, 26 декабря 2017, ПАИ

В спортивном комплексе «Олимп» состоялся традиционный городской турнир «Довмонтова Дружина 2017» по виду спорта всестилевое каратэ, который прошел при поддержке регионального отделения Российского Союза боевых искусств и отдела Росгвардии по Псковской области. Организаторами выступили спортивный комитет города Пскова и региональное отделение Псковской области Федерации всестилевого каратэ России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, с приветственным словом к участникам обратился командир ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Дмитрий Салихов. Он пожелал юным спортсменам честной борьбы и достойных побед.

Данный турнир стал уже традиционным и на протяжении последних лет приобретает всё большую популярность, участие в мероприятии принимают клубы из Калининграда, Латвии, Эстонии.

Всего в состязаниях участвовали 120 спортсменов, которые боролись за победу в трех дисциплинах: полный контакт, полный контакт в средствах защиты и ограниченный контакт.