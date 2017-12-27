День спасателя отмечается в России 27 декабря

09:01, 27 декабря 2017, ПАИ

День спасателя отмечается в России 27 декабря, сообщает calend.ru.

Необходимость создания МЧС в России была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и эпидемиологического характера. ЧС возникают при авариях на транспортных магистралях и водных поверхностях, на магистральных трубопроводах, при пожарах и взрывах в зданиях жилого и социально-бытового назначения, на технологическом оборудовании промышленных объектов, при обнаружении и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов, при выбросах химически опасных и радиоактивных веществ, терроризме, ураганах, сильных ливнях и снегопадах, паводках, эпидемиях.

Основную роль в проведении поисково-спасательных работ играют спасатели МЧС. На их счету огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, десятки тысяч спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим.

Традиционно в этот день проходят различные торжественные мероприятия и праздничные концерты. Сотрудников служб спасения поздравляют первые лица государства, коллеги и руководство, в средствах массовой информации им посвящены фильмы и передачи. Напомним, что День гражданской обороны МЧС России ежегодно отмечается 4 октября.