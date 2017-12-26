«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года

11:47, 26 декабря 2017, ПАИ

25 декабря социальная сеть «ВКонтакте» объявила победителей своей музыкальной премии VK Music Awards, сообщает РИА Новости.

Церемония вручения наград прошла в концертном зале Vegas City Hall в Москве, трансляция события велась в социальной сети.«Настало время наградить настоящих звезд — не тех, кто нравится какому-то продюсеру, а кого реально слушают люди», - заявил директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Круглов

Самой популярной песней 2017 года стал трек «Розовое вино» в исполнении Элджея и Feduk. Также в список самых популярных треков вошли песни «Ламбада» (T-Fest x Скриптонит), «Половина моя» (MiyaGi & Эндшпиль), «Лейла» (Jah Khalib), Imagine Dragons (Believer), «Тает лед» («Грибы»), «Потрачу» (Егор Крид), Despacito (Luis Fonsi), «Туманы» (Макс Барских), «Рукалицо» («Скруджи») и другие.

Страницы всех лауреатов премии отмечены специальной отметкой «Победитель VK Music Awards».