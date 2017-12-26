0
14:49
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
14:12
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
13:49
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом
13:34
Теплые дни и осадки ожидаются в Псковской области в новогодние праздники
13:24
Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера победительнице объявленного им конкурса
11:47
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
11:27
Совет Федерации продлил действие маткапитала до конца 2021 года
Еще новости
Общество

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года

25 декабря социальная сеть «ВКонтакте» объявила победителей своей музыкальной премии VK Music Awards, сообщает РИА Новости.

Церемония вручения наград прошла в концертном зале Vegas City Hall в Москве, трансляция события велась в социальной сети.«Настало время наградить настоящих звезд — не тех, кто нравится какому-то продюсеру, а кого реально слушают люди», - заявил директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Круглов

Самой популярной песней 2017 года стал трек «Розовое вино» в исполнении Элджея и Feduk. Также в список самых популярных треков вошли песни «Ламбада» (T-Fest x Скриптонит), «Половина моя» (MiyaGi & Эндшпиль), «Лейла» (Jah Khalib), Imagine Dragons (Believer), «Тает лед» («Грибы»), «Потрачу» (Егор Крид), Despacito (Luis Fonsi), «Туманы» (Макс Барских), «Рукалицо» («Скруджи») и другие.

Страницы всех лауреатов премии отмечены специальной отметкой «Победитель VK Music Awards».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
26 декабря 2017
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
26 декабря 2017
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом
26 декабря 2017
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом 6
Теплые дни и осадки ожидаются в Псковской области в новогодние праздники
26 декабря 2017
Теплые дни и осадки ожидаются в Псковской области в новогодние праздники
Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера победительнице объявленного им конкурса
26 декабря 2017
Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера победительнице объявленного им конкурса
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
26 декабря 2017
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
Совет Федерации продлил действие маткапитала до конца 2021 года
26 декабря 2017
Совет Федерации продлил действие маткапитала до конца 2021 года
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города
26 декабря 2017
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города 1

Идет загрузка...