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Общество

Российские сенаторы одобрили закон о десяти годах тюрьмы за «телефонный терроризм»

Совет Федерации сегодня, 26 декабря, одобрил закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм». Как сообщает РИА Новости, теперь оно может составить до 10 лет лишения свободы. Соответствующие поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Согласно документу, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных деяний, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если такое деяние совершено в целях дестабилизации деятельности органов власти, то предусмотрено максимальное наказание от 6 до 8 лет лишения свободы. Если же подобное деяние повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, то устанавливается наказание от 8 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в 2017 году в российских городах прошли многочисленные «телефонные теракты». Исключением не стал и Псков. Из-за сообщений о якобы заложенных бомбах в городе эвакуировали постояльцев гостиниц, сотрудников администрации города и зрителей концерта Стаса Михайлова. 

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