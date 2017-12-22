Жительница Великолукского района похитила мобильный телефон у дальнобойщика

12:05, 26 декабря 2017, ПАИ

Великолукские полицейские задержали гражданку, подозреваемую в хищении имущества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Великих Луках в период с 24 по 25 декабря в кафе на проспекте Гагарина 36-летняя жительница Великолукского района похитила со столика у 48-летнего водителя-дальнобойщика из Латвии мобильный телефон.

Мужчина сразу же заявил о произошедшем в полицию. Похищенное изъято. Проводится проверка.