Внимательнее следить за состоянием тротуаров и ступенек в подъездах поручено управляющим компаниям Пскова

12:15, 26 декабря 2017, ПАИ

Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) призывает управляющие организации Пскова внимательнее следить за состоянием тротуаров и ступенек в подъездах в жилом секторе и своевременно производить посыпку песчаной смесью во избежание несчастных случаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация Пскова напоминает псковичам о необходимости быть крайне осторожными при передвижении в связи с образованием гололедицы во дворах, на тротуарах, дорогах. «Псковичам рекомендую подбирать такую обувь, которая поможет обеспечить лучшее сцепление с почвой», - сказал начальник комитета Владимир Воробьёв и добавил, что в такую погоду лучше носить обувь без каблуков или модели с более короткими, толстыми и устойчивыми каблуками.

Кроме того, в связи с неустойчивым характером погоды в ближайшие дни, частым переходом температуры через ноль и осадками в виде мокрого снега и дождя высока вероятность образования наледи и сосулек на крышах зданий.

Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова напоминает населению о мерах безопасности, которые следует соблюдать, чтобы избежать травмирования: прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, нужно внимательно посмотреть на состояние обледенения; при движении вдоль зданий идти на безопасном расстоянии от стен (не ближе 3-4 метров); не стоять под карнизами зданий, на которых образовались сосульки; при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания стараться как можно быстрее преодолеть этот участок.