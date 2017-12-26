За вербовку террористов в России будут сажать пожизненно

12:11, 26 декабря 2017, ПАИ

Совет Федерации сегодня, 26 декабря, одобрил закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов, сообщает ТАСС. Финансирование терроризма, а также вербовка теперь будут караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением.

Отметим, что сегодня максимальная планка наказания для вербовщика составляет 10 лет тюрьмы.

Цель нового закона - формирование негативного общественного отношения к любым действиям по подготовке терактов, которая является не менее опасным деянием, чем сам теракт. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Закон также вводит новое понятие в Уголовный Кодекс РФ: «Пропаганда терроризма». За данное преступление предусмотрен штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.