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Культура

Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в выставочном зале в усадьбе поэта представлена графика Николая Томарева. Как сообщила Псковскому агентству информации представитель музейной информационной службы Лидия Токарева, жители Пушкиногорья и гости музея смогут увидеть 37 работ из фондов музея и частных собраний: ландшафты и архитектурные пейзажи из псковских пушкинских мест, жанровые зарисовки, натюрморты. Большая часть работ выполнена в технике авторской шелкографии.

Николай Томарев. Михайловское. Бумага, цветная шелкография. Из собрания Пушкинского заповедника.

Николай Томарев — самобытный график; изобразительному искусству он учился в Саратовском художественном училище, а затем в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Академии художеств. Именно как первокурсник «Репинки» Томарев впервые приехал в Михайловское на художественную практику, с тех пор его жизнь и творчество крепко связаны с Пушкиногорьем.

В марте 2018 года Николаю Томареву исполнится 70 лет. Этой дате и 60-летию сотрудничества музея-заповедника «Михайловское» и Академии художеств посвящена новая выставка.

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