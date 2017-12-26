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Общество

Активисты ОНФ провели новогоднюю акцию для детей в поселке Палкино

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области провели новогоднюю акцию для воспитанников детского сада «Тополек» в поселке Палкино. Участники акции вышли на детскую площадку, чтобы слепить снеговиков – символ наступившей зимы, и вместе выбрать победителя творческого конкурса ОНФ «Баттл снеговиков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Дети с удовольствием катали комки, делали заготовки из снега, а взрослые помогли им установить детали друг на друга и раскрасить получившиеся снежные творения», – рассказала член регионального штаба ОНФ в Псковской области Наталья Плявинская.

Снеговики получились большие и совсем крошечные, для оформления образов использовались подручные материалы – веточки, детали игрушек, картон, обрезки ткани и цветные краски. В импровизированном конкурсе, по единогласному мнению, победили две работы – маленький снеговик, которого создали сами дети, и большой, созданный с помощью взрослых. Оба снеговика имеют цветные детали – шапочки, пуговицы, окрашенные в цвета российского триколора. В завершении творческого конкурса дети читали стихи, которые подготовили к новогоднему празднику.

«В рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в преддверии Нового года мы традиционно проводим различные акции и мероприятия для детей. В этом году погода позволила провести «Баттл снеговиков». Дети с удовольствием приняли участие в процессе создания творческих работ и дружно выбрали самых лучших снеговиков. Активные участники конкурса получили в подарок наборы для рисования», – отметила Плявинская.

Отметим, активисты Народного фронта в Псковской области накануне Нового года проводят различные акции для детей. Особое внимание уделяется детям, находящимся в социальных учреждениях, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, относящимся к уязвимым категориям населения.

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