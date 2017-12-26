47 специалистов «Псковэнерго» успешно справились с нормами ГТО

12:32, 26 декабря 2017, ПАИ

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» приняли участие в всероссийской физкультурно-спортивной программе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковэнерго, специалисты организации получили свидетельства 21 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых знаков отличия «Готов к труду и обороне», соответствующих трем уровням сложности.

Энергетики пробовали свои силы в плавании, стрельбе из пневматической винтовки, а также сдавали легкоатлетические нормативы: бег, наклоны, отжимания, подтягивания, метание снаряда, пряжки в длину с места и пресс.

Состязания были организованы согласно графику центров тестирования ГТО во всех районах Псковской области. Наиболее активными участниками этой масштабной акции стали представители восточных электрических сетей предприятия.

Награды были вручены сотрудникам энергокомпании на торжественных собраниях коллективов в день энергетика, который отмечается 22 декабря.

Всего, по данным регионального оператора по координации внедрения комплекса ГТО, в течение текущего года успешно сдали нормы и получили значки ГТО 4 507 жителей Псковской области.