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Экономика

Вина и цветы в основном импортируют в Россию через Псковскую область

Вина, спирт и цветы в основном импортируют в Россию через Псковскую область из Евросоюза. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 26 декабря, на заседании Координационного совета при администрации области по пограничной политике, развитию приграничных территорий и инфраструктуры сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

По его словам, таможенно-логистические терминалы региона загружены на 8,6% (в 2016 году – 8,5%). Основные товары, которые экспортируются через Псковскую область - древесина, черные металлы, топливо, нефть. Больше всего товаров проходит через таможенный пост «Бурачки» - 55%. 63% товарооборота ориентировано на страны дальнего зарубежья.

Андрей Михеев рассказал, что Псковская область поддерживает торговые отношения более чем со 100 странами. При этом основные страны экспорта из региона – Белоруссия и Латвия.

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