Елена Бибикова обсудила проблемы трудоустройства заключенных и увеличения рабочих мест в колониях Псковской области

12:55, 26 декабря 2017, ПАИ

Член Совета Федерации Елена Бибикова на встрече в УФСИН по Псковской области обсудила проблему трудоустройства заключенных в учреждениях системы исполнения наказаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сенатора.

По мнению Елены Бибиковой, для решения проблемы трудоустройства заключенных и увеличения рабочих мест в колониях необходимо более плотное взаимодействие с предпринимателями Псковской области.

«Сейчас в стране большинство учреждений системы исполнения наказаний не имеют возможности обеспечить рабочими местами даже половину осужденных, в результате они не могут ни выплачивать алименты, ни долги по судебным решениям, а беременные женщины, отбывающие наказание, не могут получить социальные пособия, связанные с беременностью и родами», - отметила Елена Бибикова.

Начальник регионального УФСИН Юрий Лымарь отметил, что сейчас на территориях исправительных учреждений Псковской области заключенные задействованы на швейном производстве, есть производственные площадки для металлообработки и деревообработки, осужденные могут изготавливать электротехнические и кованые изделия.

По словам Юрия Лымаря, в региональных учреждениях ФСИН есть все возможности, чтобы выпускать качественную продукцию, в колониях открываются и новые производства. К примеру, в этом году в ИК № 4 в Середке петербургская компания «Альфа Вуд» запустила производство китайских палочек.

Тем не менее, как отметили участники встречи, необходимо активнее привлекать бизнес, к организации производства в учреждениях системы исполнения наказаний, поскольку выгоды для предпринимателей очевидны: наличие производственных площадок, рабочей силы, коммуникаций и инфраструктуры.

Бизнес-обмудсмен Аркадий Мурылёв предложил ведомству подготовить для бизнес-сообщества инвестиционные карточки по всем производственным площадкам, которыми располагают исправительные учреждения Псковской области. В инвестиционных карточках необходимо указать количество рабочих мест, оборудования, размеры производственных площадей. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов высказал предположение, что в решении проблемы может помочь включение учреждений ФСИН в федеральное законодательство о госзакупках.

Как сообщила Елена Бибикова, на данный момент в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, совместно с Правительством РФ идет подготовка предложений по возможностям увеличения производства и количества рабочих мест в исправительным учреждениях ФСИН.