Завершены работы по отводу земельной полосы вдоль российско-латвийской границы в Псковской области

12:49, 26 декабря 2017, ПАИ

Завершены работы по отводу 10-метровой земельной полосы вдоль российско-латвийской границы в Псковской области. Об этом сегодня, 26 декабря, на заседании Координационного совета при администрации области по пограничной политике, развитию приграничных территорий и инфраструктуры рассказал представитель регионального погрануправления Ленур Хантимеров.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, он рассказал, что протяженность полосы - 288 км. 174 км переданы земли в пользование погрануправлению и переведены из категории земель сельскохозяйственного назначению в категорию промышленных земель.

«Работа продолжается, но если мы дотянем до конца следующего года, то будут сложности», - сообщил Ленур Хантимеров. Проблемы, в частности, наблюдаются в Печорском, Красногородском и Себежском районах.

Вице-губернатор Сергей Перников отметил, что нужно устранить все проблемы с документами в этих муниципалитетах. «В январе замечания должны быть устранены, ко второму кварталу 2018 года должны быть выполнены все работы», - заявил он.