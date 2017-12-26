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Общество

Завершены работы по отводу земельной полосы вдоль российско-латвийской границы в Псковской области

Завершены работы по отводу 10-метровой земельной полосы вдоль российско-латвийской границы в Псковской области. Об этом сегодня, 26 декабря, на заседании Координационного совета при администрации области по пограничной политике, развитию приграничных территорий и инфраструктуры рассказал представитель регионального погрануправления Ленур Хантимеров.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, он рассказал, что протяженность полосы - 288 км. 174 км переданы земли в пользование погрануправлению и переведены из категории земель сельскохозяйственного назначению в категорию промышленных земель.

«Работа продолжается, но если мы дотянем до конца следующего года, то будут сложности», - сообщил Ленур Хантимеров. Проблемы, в частности, наблюдаются в Печорском, Красногородском и Себежском районах.

Вице-губернатор Сергей Перников отметил, что нужно устранить все проблемы с документами в этих муниципалитетах. «В январе замечания должны быть устранены, ко второму  кварталу 2018 года должны быть выполнены все работы», - заявил он. 

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