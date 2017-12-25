Бюджет Великих Лук будет принят 27 декабря

13:43, 26 декабря 2017, ПАИ

27 декабря состоится очередное 6-е заседание Великолукской городской Думы шестого созыва. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в проект повестки дня включены 13 вопросов.

Депутаты примут бюджет муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвердят положение о Финансовом управлении администрации города Великие Луки.

Планируется утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые Педагогическим лицеем, школой № 2, Домом детского творчества имени Александра Матросова, спортшколой «Экспресс».

Также на сессии будут внесены изменения в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки, утверждено положение о расчете и утверждении размера платы за наем жилого помещения.

Депутаты заслушают отчет о выполнении работ по ремонту дворовых территорий, капитальному и текущему ремонту асфальтобетонных и грунтовых дорог города в 2017 году; внесут изменения в Регламент Великолукской городской Думы, в Положение об общественном помощнике депутата гордумы; утвердят план работы на I квартал 2018 года.