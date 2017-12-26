Пункт взимания платы за проезд по дороге Остров – Вышгородок - граница с Латвией будет перенесён

13:02, 26 декабря 2017, ПАИ

Пункт взимания платы за проезд по платной автодороге Остров – Вышгородок - граница с Латвией будет перенесён из Убылинки на 700 метров в сторону Острова. Об этом сообщил и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков на заседании координационного совета при администрации региона по пограничной политике, развитию приграничных территорий и инфраструктуры.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, через пункт планируется пропускать 250 единиц транспорта в месяц. Ожидается, что за год будет собраны 2 млн 700 тысяч рублей. Игорь Сильченков отметил, что расчеты уже произведены.

На перенос пункта потребуется 1 млн 800 тыс. рублей.