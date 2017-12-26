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Общество

Прокуратура области и ПсковГУ провели юридическую олимпиаду для студентов

С 20 по 22 декабря прокуратура Псковской области совместно с профессорско-преподавательским составом юридического факультета ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» провели юридическую олимпиаду среди студентов очной формы обучения, посвященную 296-й годовщине образования Российской прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В течение двух дней участники олимпиады соревновались в ораторском мастерстве на темы: «Роль прокурора на досудебной и судебной стадии уголовного производств», «Соблюдение трудовых прав граждан» и «Роль прокурора в гражданском и арбитражном процессе».

Кроме того, студенты отвечали на вопросы компетентного жюри по основным проблемам уголовно-процессуального и трудового законодательства, гражданского процесса.

Руководство прокуратуры области выражает благодарность преподавателям юридического факультета ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» Татьяне Моторнюк, Ирине Борисенко, Елене Кононовой и Наталье Семеновой за содействие в организации и проведении данного мероприятия, а студентов – за участие в нем.

Победителей олимпиады наградят 12 января на торжественном собрании, посвященном празднованию дня работника прокуратуры Российской Федерации.

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