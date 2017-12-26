Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера победительнице объявленного им конкурса

13:24, 26 декабря 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера Артема Левина тренеру ДЮСШ «Гармония», руководителю спортклуба «Тайфун» Алине Смирновой. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Напомним, 13 декабря многократный чемпион России, Европы и мира по тайскому боксу, заслуженный мастер спорта России Артем Левин по приглашению Михаила Ведерникова побывал в Пскове и провел мастер-класс в спорткомплексе «Олимп». После его завершения был объявлен конкурс: желающие побороться за перчатки с автографом чемпиона должны были сделать фото с Артёмом Левиным, загрузить его в Instagram с хэштегами: #псковпроспорт, #михаилведерников, #левинвпскове, #команда2018. Победил автор фото, набравшего максимальное количество «лайков».

«Награда нашла своего героя. С большим удовольствием вручил памятный трофей», - написал Михаил Ведерников. «Алина - многократный победитель и призер российских и международных соревнований, тренер двухкратного призера первенства мира и Европы по тхэквондо. Последние три года она никому не уступает звание «Лучший тренер города Пскова» и в конкурсе «лайков» тоже вышла победительницей», - рассказал он.

Врио губернатора также сообщил, что специальный подарок Артем Левин передал одной из самых юных участниц мастер-класса – 6-летней Кире Ивановой. По его словам, «она покорила всех неуёмной энергией и волей к победе».