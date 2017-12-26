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Общество

10 причин для обращения в инспекцию труда напомнили псковичам

Государственная инспекция труда по Псковской области напоминает работникам, в случае каких нарушений трудовых прав и несоблюдения трудового законодательства можно обратиться в ведомство. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, обратиться с жалобами в ГИТ Псковской области (улица Новоселов, 11а) можно по следующим нарушениям:

1) заработная плата не выплачивается в установленные сроки или выплачивается не в полном объеме;
2) не оплачивается сверхурочная либо ночная работа;
3) работодатель не извещает вас в письменной форме о составных частях заработной платы (не выдается расчетный листок);
4) не выплачивается расчет в день увольнения работника;
5) не выдается работнику в день увольнения трудовая книжка;
6) не выдан на руки экземпляр трудового договора;
7) в трудовом договоре не установлены дни выплаты заработной платы (не реже чем каждые полмесяца) и не указаны условия оплаты труда: размер тарифной ставки или оклада работника; доплаты, надбавки, поощрительные выплаты;
8) работники не ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда на рабочих местах;
9) по результатам спецоценки условий труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда не установлены компенсации;
10) работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты,

Направить жалобу также можно:
- по электронной почте gitpskov@bk.ru
- на официальном сайте git60.rostrud.ru
- через электронный сервис онлайнинспекция.рф

Кроме того по всем вопросам трудового законодательства и охраны труда можно проконсультироваться у специалистов государственной инспекции труда в Псковской области по телефонам: 51-00-07, 51-00-12, 51-00-13, 51-00-14.

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