10 причин для обращения в инспекцию труда напомнили псковичам

13:29, 26 декабря 2017, ПАИ

Государственная инспекция труда по Псковской области напоминает работникам, в случае каких нарушений трудовых прав и несоблюдения трудового законодательства можно обратиться в ведомство. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, обратиться с жалобами в ГИТ Псковской области (улица Новоселов, 11а) можно по следующим нарушениям:

1) заработная плата не выплачивается в установленные сроки или выплачивается не в полном объеме;

2) не оплачивается сверхурочная либо ночная работа;

3) работодатель не извещает вас в письменной форме о составных частях заработной платы (не выдается расчетный листок);

4) не выплачивается расчет в день увольнения работника;

5) не выдается работнику в день увольнения трудовая книжка;

6) не выдан на руки экземпляр трудового договора;

7) в трудовом договоре не установлены дни выплаты заработной платы (не реже чем каждые полмесяца) и не указаны условия оплаты труда: размер тарифной ставки или оклада работника; доплаты, надбавки, поощрительные выплаты;

8) работники не ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда на рабочих местах;

9) по результатам спецоценки условий труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда не установлены компенсации;

10) работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты,

Направить жалобу также можно:

- по электронной почте gitpskov@bk.ru

- на официальном сайте git60.rostrud.ru

- через электронный сервис онлайнинспекция.рф

Кроме того по всем вопросам трудового законодательства и охраны труда можно проконсультироваться у специалистов государственной инспекции труда в Псковской области по телефонам: 51-00-07, 51-00-12, 51-00-13, 51-00-14.