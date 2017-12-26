Почему выбирают «Островок»?

13:28, 26 декабря 2017, ПАИ

Самостоятельные путешествия привлекают всё больше людей по всему миру. И чаще всего для организации поездок люди пользуются онлайн-сервисами. Одним из таких сайтов является портал «Островок» который позволяет бронировать гостиницы апартаменты хостелы отели и другое жилье в разных частях мира.

«Островок»: ваше удобство – наша цель

Компания «Островок» – это онлайн-сервис, который собирает информацию о различных местах проживания для туристов в самых разных частях мира. На сайте представлено почти 2 млн. вариантов, которые располагаются практически во всех странах мира. База постоянно пополняется и уточняется. Команда сервиса старается выбирать максимально выгодные и востребованные предложения по популярным направлениям и делает всё, чтобы обеспечить комфорт своим пользователям.

В каталоге сайта присутствуют варианты, различающиеся по цене: вы легко найдете как самый недорогой хостел, который подойдет для студенческой компании, так и пятизвёздочный отель, предлагающий номера бизнесменам, известным людям, состоятельным клиентам.

Удобство сайта и в том, что база постоянно редактируется и каждое описание подводится под стандарты качества. Менеджеры регулярно проверяют уровень фотографии, выбирая максимально информативные снимки, редактируют описания. Также на сайте представлены реальные отзывы людей, которые останавливались в том или ином месте.

Три причины чтобы использовать Островок для бронирования

Тысячи людей по всей планете уже выбрали «Островок» и сделали бронирование на нём. Клиенты не зря остановились именно на этом сервисе. Есть как минимум три весомые причины, чтобы обратиться к данному сайту:

1. Простота бронирования и возможность обратиться за помощью к менеджеру в любое время. Если вы нашли выгодное размещение на сайте, то можете получить подтверждение брони максимально быстро. Сайт предоставляет помощь клиентам, которые не могут сами разобраться в сложностях бронирования номера. В техподдержке вам подробно ответят на вопросы по оплате, сохранению личных данных, начислению бонусов, или особенностях того или иного жилья.

2. Удобное приложение для мобильных телефонов. «Островок» разработал удобную программу, где можно найти полную информацию об отеле и номере, которые вы хотите забронировать. Вы сможете подобрать удобное жильё, даже если случайно оказались в городе. Этому способствует и удобная функция, показывающая свободные на данный момент номера. Ей часто пользуются люди, рейс которых отменили или перенесли на другой день. Мобильное приложение может отслеживать ваше местоположение и указывать отели, которые находятся неподалеку. Если же вы сделаете бронирование заранее, то сможете посмотреть информацию о нём, даже если у вас нет подключения к интернету.

3. Низкие цены при высокой безопасности. Островок предлагает своим клиентам не просто доступные предложения для заселения, но и особые скидки, которые получает сотрудник при разговоре с администрацией отеля. Особое внимание компания уделяет безопасности переводов и сохранению личных данных посетителей. Личные данные защищаются современными технологиями шифрования, а также вам необязательно использовать карту для предоплаты: сервис позволяет заплатить за жилье с помощью PayPal. Более того, существует немало предложение от отелей, которые вообще не требуют от вас предоплаты. Вы бронируете номер, а деньги вносятся уже по факту заселения.

Все эти преимущества делают поиск подходящего места для проживания куда более простой задачей. Да и советы в блоге на сайте помогут спланировать путешествие с максимальным комфортом.