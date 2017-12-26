Теплые дни и осадки ожидаются в Псковской области в новогодние праздники

13:34, 26 декабря 2017, ПАИ

В новогодние праздники в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды, осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Температуры ожидаются смешанные. «Ночью - преимущественно отрицательные: -2..0, несильные морозы. Днем – положительные», - сказала Тала Нещадимова и уточнила, что ближайшие дни будут теплыми: от +3 до +4 градусов.

Морозы, возможно, вернутся в Псковскую область к Рождеству. «Такая вероятность есть», - отметила Тала Нещадимова.