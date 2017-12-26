Памятку владельцам домашних животных в новогодние праздники подготовили псковские зоозащитники

20:27, 26 декабря 2017, ПАИ

Памятку владельцам домашних животных в новогодние праздники подготовило Псковское агентство информации совместно с зоозащитниками в рамках благотворительной акции «Дай на лапу!»

Новогодние торжества – радость для людей и огромный стресс для домашних животных. Беспечность при подготовке и проведения праздника могут привести к плачевным последствиям, поэтому хозяевам собак, кошек и других животных следует соблюдать несколько простых, но очень важных правил.

1. Ставьте ёлку и вешайте украшения в недоступных для питомцев местах. Животное может проглотить мишуру, «дождик» или серпантин, что приведёт к непроходимости кишечника, перитониту. Выбирайте игрушки, которые нельзя разбить или съесть! Гирлянды и электрические елки тоже могут навредить - при прокусывании проводов питомец рискует быть ударенным током.

2. В новогоднюю ночь обеспечьте питомцу укромное место, где он сможет спрятаться от шумной компании ваших гостей. Объясните друзьям и знакомым, как вести себя с вашим животным: не нужно обматывать его мишурой, привязывать что-либо к лапам, приклеивать скотч и т.д. Некоторые могут этого не знать или не понимать.

3. Не кормите животных едой со стола и не оставляйте ее без присмотра! Оливье с майонезом, салями, соленья, икра, копченая рыба, сладости и, тем более, алкоголь категорически противопоказаны четвероногим! Употребление не слишком полезной даже для человека пищи приведет к отравлению животного, которое может закончиться летальным исходом. Лучше приготовьте питомцу «правильную» вкусняшку, например, печеночный торт. Запаситесь кормом для животных заранее, так как зоомагазины могут не работать в праздничные дни.

4. Частая причина гибели собак и кошек в новогоднюю ночь – фейрверки. В АНЗО «Шанс» подчеркнули, что они вызывают панический ужас у многих собак, поэтому лучше отказаться от выгула четвероногого друга непосредственно в новогоднюю ночь. Испугавшись, собака может вылезти из ошейника или вырвать поводок из рук, убежать, куда глаза глядят, и потеряться. То же самое относится к хлопушкам, бенгальским огням и т. д. На всякий случай имейте под рукой номер ветклиники или врача.

5. Выгуляйте собаку пораньше. Толпы гуляющего и подвыпившего народа - не лучшее место для прогулок. Обязательно прикрепите на ошейник собаки жетон с вашим адресом и телефоном! А поводок во время прогулки лучше прицепить к хорошо подогнанной шлейке - из нее выбраться сложнее. Ни в коем случае не отпускайте животных с поводка во время праздников.

6. Животное не годится в качестве подарка, это не вещь! Прежде, чем подарить щенка или котёнка, узнайте, действительно ли он нужен человеку. Желания детей «хочу собачку/кошечку/кролика/хомячка» следует исполнять только в том случае, если вы готовы к такому важному событию в вашем доме. Жизнь животного – не игрушка, завести питомца – очень ответственный шаг.

Соблюдение этих мер предосторожности позволит полностью насладиться новогодними праздниками не только вам, но и вашим любимцам. Любите своих четвероногих и не оставляйте в беде их бездомных собратьев – это лучший подарок, который вы можете им дать.

Напомним, в преддверии Года Желтой Земляной Собаки Псковское агентство информации проводит акцию «Дай на лапу!». Лучший способ задобрить символ 2018 года и привлечь в свой дом удачу - оказать помощь бездомным животным. Это можно сделать, подарив оставшейся без крыши над головой собаке тепло и уют, забрав домой. В группах псковских приютов десятки животных ждут новых хозяев, можно выбрать питомца на любой вкус и цвет.

Можно сделать собакам и другие новогодние подарки, оказав пунктам передержки материальную и физическую помощь. В любой из них можно принести еду (рис, гречку, кости, потроха, куру, сухой корм, кефир, творог), медицинские препараты (шприцы, хлоргексидин и перекись, физраствор, послеоперационные попоны и впитывающие пеленки), посуду (миски (алюминий), тарелки, подносы, тазики, чашки, плошки)

Особенно актуален в преддверии холодов текстиль (но не синтетика): верхняя одежда, постельное белье, матрасы, полотенца, паласы, одеяла, пледы.

Ну и, конечно, всегда можно подарить бездомным собакам игрушки, поводки, ошейники, шампуни, глистогонки, расчески, лежанки и другие зоотовары.

Также приютам требуется физическая сила – для ремонта старых и строительства новых будок. Кроме того, востребованы мебель (тумбы, шкафчики, полочки, кресла) и стройматериалы (куски линолеума, пленки, обрезки досок, автомобильные шины, краска, различный инструмент).

В ходу у зоозащитников и хозяйственные товары: моющие средства, тряпки, губки, мешки для мусора, перчатки резиновые и тканевые, совки и щетки.

Помимо этого, помощь бездомных собакам можно оказать, перечислив любую сумму по реквизитам, указанным ниже.

Кстати, чтобы сделать доброе дело, совсем не обязательно тратить деньги: в пунктах передержки не хватает волонтеров и людей, которые могли бы приходить и играть или гулять с собаками. Да и просто покормив бездомное животное на улице, вы сможете угодить Земляной Собаке.

Уточнить список необходимого или предложить не указанные в списке вещи можно, связавшись с конкретным пунктом передержки.

Перечень приютов для бездомных собак в Псковской области:

Пункт передержки «Лесопилка» - Псков, Новгородская, 7. Номер карты для пожертвований - 4817 7600 2499 0461 (Сбербанк). Привязана к телефону: 8-911-362-31-25.

Пункт передержки АНЗО «Шанс» - Псков, Советской Армии, 56б. Номер карты для сбора пожертвований - 6762 8051 9016 9735 28 (Сбербанк), получатель - Мария Анатольевна Величко.

Приют «Добрый» - Порхов, улица Пушкина, 50. Номер карты для сбора пожертвований - 4817 7600 4840 4929, получатель - Татьяна Сергеевна Журавлёва. Карта привязана к номеру: 8(960) 229-58-80.

Филиал приюта «Добрый» в Дедовичах

Приют «Милый» - Великие Луки, улица Дружбы. Карта для пожертвований - 5469 5100 1236 2399.

Приют в деревне Веретье Великолукского района. Номер карты для пожертвований – 6762 8051 9006 7580 20 (Сбербанк). Получатель - Светлана Васильевна Ш.

Приют для бездомных собак в Новосокольниках - город Новосокольники, улица Калинина, 47а. Номер карты для пожертвований - 6761 9600 0308 6816 76 (Сбербанк)

Приют «Dana» - город Остров. По вопросам посещения приюта звонить сюда: 8-911-350-77-21 (Светлана Дмитриева)

Пункт передержки в Бежаницах

Также небольшие приюты есть в Опочке, деревне Грядище Псковского района, Красногородске.

Если вы не нашли какого-либо приюта в данном списке, но он существует, это не мешает оказать ему поддержку. О наличии приютов в других населенных пунктах Псковской области или желании создать новый сообщайте по электронной почте: redactor@informpskov.ru.

Малогабаритную вещевую и продуктовую (кроме скоропортящихся товаров) помощь также можно приносить в редакцию ПАИ по адресу: Псков, улица Пароменская, 21/33. Мы обязательно передадим новогодние подарки нуждающимся в них бездомным животным.

Отметим, среди участников акции ПАИ разыграет 6 сертификатов на посещение первого котокафе города «КОТЭдж». Чтобы получить приз, необходимо помочь одному из псковских приютов, либо забрать животное домой. При оказании любого вида поддержки необходимо сообщить работникам пунктов передержки имя жертвователя и о том, что помощь осуществляется в рамках акции ПАИ. В случае перевода средств на карту нужно написать, что сумма перечисляется участником акции. Кроме того, можно направлять фото-, видеоотчеты по адресу: redactor@informpskov.ru.

Акция завершится 11 января, в японский День собаки. Обладатели сертификатов будут определены 12 января. В прямом эфире проекта ПАИ-live состоится розыгрыш призов среди всех участников при помощи лототрона.

Помните: лучший способ заручиться удачей в Год Собаки – стать её хозяином.