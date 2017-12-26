Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом

13:49, 26 декабря 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал участников координационного совещания по правопорядку включить в свою работу обязательное получение обратной связи от молодого поколения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, такую задачу врио губернатора поставил 26 декабря в рамках обсуждения вопроса о совершенствовании совместной деятельности правоохранительных органов и органов исполнительной власти по противодействию экстремизму, радикализации молодежи и пресечению попыток разжигания межнациональной и межрелигиозной розни.

«Для повышения эффективности нашей работы очень важно получать обратную связь, понимать, где и каким образом молодые люди получают незаконные сигналы, и к каким из них они наиболее восприимчивы: интернет, наглядная агитация либо личные встречи», — пояснил Михаил Ведерников и поручил регулярно проводить соответствующее анкетирование в молодежной среде.

Особое внимание врио губернатора обратил на необходимость выявлять подозрительные интернет-ресурсы, содержащие противоправный контент, активнее вовлекать в процесс средства массовой информации, а также усилить работу с учителями и родителями, чтобы те в свою очередь проводили беседы с подростками. «Это не должно быть грубо, в лоб. Молодежи не нужно запрещать ходить на те или иные мероприятия. Надо спокойно и доходчиво объяснять, чем может для них закончится участие, например, в несанкционированной акции, к чему может привести нарушение закона», — выразил свое мнение руководитель области.

Врио губернатора также призвал привлекать к профилактической работе по противодействию экстремизму и радикализму непосредственно молодых людей. «Включайте в эту работу ребят. Они сами обеспокоены этой проблемой и готовы сотрудничать. Для нас эта поддержка очень значима», — добавил Михаил Ведерников и еще раз подчеркнул, что в этой работе необходим комплексный подход.

В целом оперативная обстановка по линии борьбы с экстремизмом оценивается в Псковской области как прогнозируемая, общественно-политическая обстановка является стабильной. За 2017 год были выявлены 6 преступлений экстремистской направленности, 5 из них раскрыты. Представители правоохранительных органов отметили высокий уровень взаимодействия в этой деятельности. Комплекс мер, направленных на профилактику экстремизма и ксенофобии, включает различные образовательные программы, а также субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций. Так, с 2010 года было поддержаны 53 социальных проекта, направленных на укрепление межнационального согласия, на общую сумму порядка 9 млн рублей.

Добавим, что в повестку дня координационного совещания также вошли вопросы о противодействии преступлениям в сфере топливно-энергетического комплекса и правонарушений в налоговой сфере. Кроме того, участники заседания оценили миграционную обстановку в регионе и меры по сохранению стабильности, а также пресечению нарушений миграционного законодательства.

В завершение заседания врио губернатора поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством и еще раз обратил внимание присутствующих на необходимость обеспечить максимальные меры безопасности жителей и гостей региона в новогодние и рождественские праздники.