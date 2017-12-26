0
14:49
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
14:12
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
13:49
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом
13:34
Теплые дни и осадки ожидаются в Псковской области в новогодние праздники
13:24
Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера победительнице объявленного им конкурса
11:47
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
11:27
Совет Федерации продлил действие маткапитала до конца 2021 года
Еще новости
Общество

Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума

Cовет Федерации сегодня, 26 декабря, одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума., пишет «Российская газета». По информации издания, согласно документу, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда устанавливается на уровне 85% от величины прожиточного минимума, которая составляет 9489 рублей.

С 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Сведения о величине прожиточного минимума будут публиковаться каждый квартал на официальном сайте уполномоченного ведомства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
26 декабря 2017
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
26 декабря 2017
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом
26 декабря 2017
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом 6
Теплые дни и осадки ожидаются в Псковской области в новогодние праздники
26 декабря 2017
Теплые дни и осадки ожидаются в Псковской области в новогодние праздники
Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера победительнице объявленного им конкурса
26 декабря 2017
Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера победительнице объявленного им конкурса
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
26 декабря 2017
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
Совет Федерации продлил действие маткапитала до конца 2021 года
26 декабря 2017
Совет Федерации продлил действие маткапитала до конца 2021 года
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города
26 декабря 2017
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города 1

Идет загрузка...