Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума

14:12, 26 декабря 2017, ПАИ

Cовет Федерации сегодня, 26 декабря, одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума., пишет «Российская газета». По информации издания, согласно документу, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда устанавливается на уровне 85% от величины прожиточного минимума, которая составляет 9489 рублей.

С 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Сведения о величине прожиточного минимума будут публиковаться каждый квартал на официальном сайте уполномоченного ведомства.