МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
Государтсвенное управление МЧС России по Псковской области напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, применение пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается:
- в ночное время с 23:00 до 08:00, за исключением праздничных дат, установленных действующим законодательством;
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения (исключение: бенгальские огни, свечи, хлопушки);
- вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередачи;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов;
- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
- на территориях, ограниченных в соответствии с решениями органов исполнительной власти;
- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
- на территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта;
- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее использовании;
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;
- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
При обращении с пиротехническими изделиями запрещается:
- использовать их лицами, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем, и лицам, не имеющим соответствующей аттестации;
- использовать их, находясь в состоянии опьянения;
- курить рядом с пиротехническим изделием;
- механически воздействовать на пиротехническое изделие; бросать, ударять его; бросать в огонь;
- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, свечей, хлопушек);
- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние;
- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а также во время его горения;
- в случае затухания фитиля поджигать его еще раз;
- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум пяти минут после окончания его работы.