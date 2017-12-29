ПАИ узнало, как правильно встретить год Желтой Земляной Собаки

08:41, 29 декабря 2017, ПАИ

2018-й год пройдет под знаком Желтой Земляной Собаки – умного, верного и миролюбивого животного, которое считается лучшим другом человека. Собаки искренне любят хозяев и преданы им до конца жизни, поэтому не требуется много усилий, чтобы привлечь удачу символа года в свой дом. Единственное, что нужно – любить и не обижать своего покровителя.

Конечно, многие считают, что этого недостаточно, чтобы задобрить символ грядущего года. Для тех, кто привык сверяться с гороскопами и приметами, Псковское агентство информации поискало на просторах интернета рекомендации, как лучше встретить 2018-й год.

1. Щедрая Желтая Земляная Собака обещает немного шумный, но очень веселый и добрый год. Так что и встречать его стоит в кругу друзей и родных, пусть все радуются, поют и веселятся. Вечеринка должна быть яркой и насыщенной. Не забудьте о домашних животных – они тоже хотят праздника, только по своим правилам.

2. Стол должен буквально ломиться от яств – собаки любят вкусняшки гораздо больше других знаков, они умеют ценить не только прекрасные мозговые косточки, но и разнообразные сладости. Собака всеядна, поэтому можно готовить мясо, рыбу, овощи и всё, что вашей душе угодно.

3. Собака - Желтая, поэтому украсьте комнату зеленью и золотом. Эти цвета прекрасно сочетаются друг с другом. Также подойдет декор желтого, белого, бежевого цветов. А раз все связано с землей, то установите большие напольные вазы и поместите в них елочные лапы. Еще можно расположить в комнате керамических собак или мягкие игрушки: пусть в этом году под елочкой сидят и лежат друзья человека, места им можно отвести довольно много и не только на полу. Не забудьте и про то, что на них нужно повязать красивые ошейники, бантики.

На стол положите желтую скатерть или комбинируйте две-три контрастного цвета (зеленый+желтый), (зеленый+коричневый+желтый).

4. Выбирая новогодний наряд, забудьте на время о кричащих красных расцветках. Подойдут все золотые и солнечные оттенки, оттенки от Земли – коричневые, бежевые, немного оранжевого, но ни в коем случае не кричащего, а приглушенного, просто теплого. Контрастным можно избрать черный. Но в минимальных количествах. Украшения могут быть контрастными – золото, керамика, металл.

Восточный гороскоп гласит, что предыдущие два года были огненными и сопровождались глобальными переменами и яркими событиями. Новый покровитель все уладит, положит конец разногласиям, принесет мир и справедливость. В каждой семье воцарится атмосфера согласия и безмятежности, а чувства вновь приобретут былую силу.

Собаке не нравится безделье, поэтому путь к достижению целей предусматривает упорную работу. В то же время 2018 год идеально подходит для путешествий и новых знакомств. Так что если давно планируете отдохнуть за границей, время пришло.

Ну, а лучший способ заручиться поддержкой Жёлтой Собаки – стать её хозяином. Или же просто оказать помощь бездомным животным. Напомним, Псковское агентство информации проводит акцию «Дай на лапу!». Принять участие в акции можно, подарив оставшейся без крыши над головой собаке тепло и уют, забрав домой. В группах псковских приютов десятки животных ждут новых хозяев, можно выбрать питомца на любой вкус и цвет.

Можно сделать собакам и другие новогодние подарки, оказав пунктам передержки материальную и физическую помощь. В любой из них можно принести еду (рис, гречку, кости, потроха, куру, сухой корм, кефир, творог), медицинские препараты (шприцы, хлоргексидин и перекись, физраствор, послеоперационные попоны и впитывающие пеленки), посуду (миски (алюминий), тарелки, подносы, тазики, чашки, плошки)

Особенно актуален в преддверии холодов текстиль (но не синтетика): верхняя одежда, постельное белье, матрасы, полотенца, паласы, одеяла, пледы.

Ну и, конечно, всегда можно подарить бездомным собакам игрушки, поводки, ошейники, шампуни, глистогонки, расчески, лежанки и другие зоотовары.

Также приютам требуется физическая сила – для ремонта старых и строительства новых будок. Кроме того, востребованы мебель (тумбы, шкафчики, полочки, кресла) и стройматериалы (куски линолеума, пленки, обрезки досок, автомобильные шины, краска, различный инструмент).

В ходу у зоозащитников и хозяйственные товары: моющие средства, тряпки, губки, мешки для мусора, перчатки резиновые и тканевые, совки и щетки.

Помимо этого, помощь бездомных собакам можно оказать, перечислив любую сумму по реквизитам, указанным ниже.

Кстати, чтобы сделать доброе дело, совсем не обязательно тратить деньги: в пунктах передержки не хватает волонтеров и людей, которые могли бы приходить и играть или гулять с собаками. Да и просто покормив бездомное животное на улице, вы сможете угодить Земляной Собаке.

Уточнить список необходимого или предложить не указанные в списке вещи можно, связавшись с конкретным пунктом передержки.

Перечень приютов для бездомных собак в Псковской области:

Пункт передержки «Лесопилка» - Псков, Новгородская, 7. Номер карты для пожертвований - 4817 7600 2499 0461 (Сбербанк). Привязана к телефону: 8-911-362-31-25.

Пункт передержки АНЗО «Шанс» - Псков, Советской Армии, 56б. Номер карты для сбора пожертвований - 6762 8051 9016 9735 28 (Сбербанк), получатель - Мария Анатольевна Величко.

Приют «Добрый» - Порхов, улица Пушкина, 50. Номер карты для сбора пожертвований - 4817 7600 4840 4929, получатель - Татьяна Сергеевна Журавлёва. Карта привязана к номеру: 8(960) 229-58-80.

Филиал приюта «Добрый» в Дедовичах

Приют «Милый» - Великие Луки, улица Дружбы. Карта для пожертвований - 5469 5100 1236 2399.

Приют в деревне Веретье Великолукского района. Номер карты для пожертвований – 6762 8051 9006 7580 20 (Сбербанк). Получатель - Светлана Васильевна Ш.

Приют для бездомных собак в Новосокольниках - город Новосокольники, улица Калинина, 47а. Номер карты для пожертвований - 6761 9600 0308 6816 76 (Сбербанк)

Приют «Dana» - город Остров. По вопросам посещения приюта звонить сюда: 8-911-350-77-21 (Светлана Дмитриева)

Пункт передержки в Бежаницах

Также небольшие приюты есть в Опочке, деревне Грядище Псковского района, Красногородске.

Если вы не нашли какого-либо приюта в данном списке, но он существует, это не мешает оказать ему поддержку. О наличии приютов в других населенных пунктах Псковской области или желании создать новый сообщайте по электронной почте: redactor@informpskov.ru.

Малогабаритную вещевую и продуктовую (кроме скоропортящихся товаров) помощь также можно приносить в редакцию ПАИ по адресу: Псков, улица Пароменская, 21/33. Мы обязательно передадим новогодние подарки нуждающимся в них бездомным животным.

Отметим, среди участников акции ПАИ разыграет 6 сертификатов на посещение первого котокафе города «КОТЭдж». Чтобы получить приз, необходимо помочь одному из псковских приютов, либо забрать животное домой. При оказании любого вида поддержки необходимо сообщить работникам пунктов передержки имя жертвователя и о том, что помощь осуществляется в рамках акции ПАИ. В случае перевода средств на карту нужно написать, что сумма перечисляется участником акции. Кроме того, можно направлять фото-, видеоотчеты по адресу: redactor@informpskov.ru.

Акция завершится 11 января, в японский День собаки. Обладатели сертификатов будут определены 12 января. В прямом эфире проекта ПАИ-live состоится розыгрыш призов среди всех участников при помощи лототрона.

Помните: лучший способ заручиться удачей в Год Собаки – стать её хозяином.