Курсанты ФСИН заняли призовые места на чемпионате и первенстве Псковской области по грэпплингу

14:22, 26 декабря 2017, ПАИ

Три курсанта Псковского филиала Академии ФСИН России взяли пять золотых и две серебряных медали на чемпионате и первенстве Псковской области по грэпплингу, в которых приняли участие около ста сильнейших спортсменов региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Курсант Магомед Сайпудинов стал победителем в двух разделах грэпплинга «Gi» и «Noy-Gi» в весовой категории до 77 кг. Кроме того, этот спортсмен выступил в весовой категории до 92 кг, взяв две серебряные медали в аналогичных разделах грэпплинга, то есть участвуя в схватке в кимоно и без него.

Курсант Ахмед Нурмагомедов также стал дважды победителем соревнований в весовой категории до 92 кг, за что награжден двумя золотыми медалями.

Среди юниоров в весовой категории до 76 кг первым стал Асхаб Нурмагомедов.

Победители областных соревнований примут участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по грэпплингу, который пройдет в Пскове в марте 2018 года.