0
13:24
Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера победительнице объявленного им конкурса
20:01
Мутко оставил РФС
11:45
Алексей Севастьянов: Вакансия исполнительного директора «Псков-747» пока открыта
09:06
Восьмое первенство города по кобудо в Пскове собрало 83 участников
19:33
Бразилия и Германия играют в Пскове в футбол (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
11:25
Псковичка Александра Васильева завоевала Кубок России по настольному теннису
22:41
В деревне Соловьи прошли соревнования по технике пешеходного туризма
Еще новости
Спорт

Курсанты ФСИН заняли призовые места на чемпионате и первенстве Псковской области по грэпплингу

Три курсанта Псковского филиала Академии ФСИН России взяли пять золотых и две серебряных медали на чемпионате и первенстве Псковской области по грэпплингу, в которых приняли участие около ста сильнейших спортсменов региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Курсант Магомед Сайпудинов стал победителем в двух разделах грэпплинга «Gi» и «Noy-Gi» в весовой категории до 77 кг. Кроме того, этот спортсмен выступил в весовой категории до 92 кг, взяв две серебряные медали в аналогичных разделах грэпплинга, то есть участвуя в схватке в кимоно и без него.

Курсант Ахмед Нурмагомедов также стал дважды победителем соревнований в весовой категории до 92 кг, за что награжден двумя золотыми медалями.

Среди юниоров в весовой категории до 76 кг первым стал Асхаб Нурмагомедов.

Победители областных соревнований примут участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по грэпплингу, который пройдет в Пскове в марте 2018 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера победительнице объявленного им конкурса
26 декабря 2017
Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом знаменитого тайбоксера победительнице объявленного им конкурса
Мутко оставил РФС
25 декабря 2017
Мутко оставил РФС
Алексей Севастьянов: Вакансия исполнительного директора «Псков-747» пока открыта
25 декабря 2017
Алексей Севастьянов: Вакансия исполнительного директора «Псков-747» пока открыта 2
Восьмое первенство города по кобудо в Пскове собрало 83 участников
25 декабря 2017
Восьмое первенство города по кобудо в Пскове собрало 83 участников
Бразилия и Германия играют в Пскове в футбол (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
24 декабря 2017
Бразилия и Германия играют в Пскове в футбол (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Псковичка Александра Васильева завоевала Кубок России по настольному теннису
23 декабря 2017
Псковичка Александра Васильева завоевала Кубок России по настольному теннису 1
В деревне Соловьи прошли соревнования по технике пешеходного туризма
21 декабря 2017
В деревне Соловьи прошли соревнования по технике пешеходного туризма
Сегодня в чемпионате мира по FIFA среди футболистов ФК «Псков-747» играет Россия (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
21 декабря 2017
Сегодня в чемпионате мира по FIFA среди футболистов ФК «Псков-747» играет Россия (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА) 1

Идет загрузка...