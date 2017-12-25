Дискуссионные площадки на съезде «Единой России» - это полноценный диалог, заявил великолукский делегат

14:55, 26 декабря 2017, ПАИ

Дискуссионные площадки на XVII съезде «Единой России» – это не формализм, а полноценный диалог с выводами и решениями, сказал делегат, секретарь первичного отделения № 108 Великолукского городского отделения партии Иван Миронов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Иван Миронов рассказал, что сумел побывать на разных дискуссионных сессиях. «Туда были приглашены представители органов власти, ведущие специалисты. Участники говорили о реализации проектов, обсуждали назревшие изменения и давали пояснения в режиме реального времени. Все поступавшие конструктивные предложения сразу же брали на карандаш», - поделился впечатлениями делегат.

Он также коснулся вопроса оптимизации количества партийных проектов: «Темы «не похоронили», просто теперь их будут рассматривать под более широким углом, поскольку проекты принято решение укрупнить».