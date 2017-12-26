В Великих Луках полицейским-новоселам вручили ключи от нового жилья

14:29, 26 декабря 2017, ПАИ

26 декабря в Великих Луках состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир сотрудникам органов внутренних дел и их семьям. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, от имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обладателей нового служебного жилья поздравил его заместитель Николай Цветков.

Пятиэтажка на 90 квартир построена по заказу УМВД России по Псковской области за три года. Общая площадь жилого здания — около 7 тыс кв метров. На его строительство из федеральной адресной инвестиционной программы было направлено 183 млн рублей.

Многие стражи правопорядка и ветераны органов внутренних дел в Великих Луках ждали новоселья долгие годы. В этом доме им будет предоставлено служебное жилье. В планах областного УМВД — строительство еще одного дома на 80 квартир в Пскове.