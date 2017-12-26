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Спорт

Судебный пристав из Великих Лук награждён золотым знаком ГТО

Заместитель начальника старшего судебного пристава великолукского отдела судебных приставов Алексей Январев награжден золотым знаком отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» VIII степени за высокие спортивные результаты.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, в течение года Алексей Январев участвовал в спортивных испытаниях и сдавал необходимые нормативны ГТО (бег, плавание, стрельба из пневматической винтовки, бег на лыжах и и т.д.).

Отметим, Январев является единственным в области представителем ведомства, который удостоился подобной награды.

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