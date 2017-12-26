Судебный пристав из Великих Лук награждён золотым знаком ГТО
Заместитель начальника старшего судебного пристава великолукского отдела судебных приставов Алексей Январев награжден золотым знаком отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» VIII степени за высокие спортивные результаты.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, в течение года Алексей Январев участвовал в спортивных испытаниях и сдавал необходимые нормативны ГТО (бег, плавание, стрельба из пневматической винтовки, бег на лыжах и и т.д.).
Отметим, Январев является единственным в области представителем ведомства, который удостоился подобной награды.