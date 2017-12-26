О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Госдумы

16:47, 26 декабря 2017, ПАИ

О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он сообщил, что в Великих Луках администрация города тесно сотрудничает с местными приютами, оказывая им помощь.

Александр Козловский отметил, что, конечно, хотелось бы решить проблемы недостатка средств у пунктов передержки с точки зрения финансирования из бюджета. По его словам, здесь заинтересованы две стороны: и общественность, и власти, «потому что приюты выполняют много функций, в том числе, стерилизуют животных, чтобы они не могли размножаться на воле, подбирают, лечат собак». Депутат Госдумы выступает за то, чтобы участие в оказании помощи принимали и областная, и городские, и районные администрации. Он заметил, что по мере возможности помощь приютам оказывается.

Александр Козловский напомнил, что недавно встречался с зоозащитниками Великих Лук. «С руководителями великолукских приютов мы говорили о том, что гранты все-таки выделяются на поддержку этих общественных организаций», - заметил депутат. Он подчеркнул, что администрация Псковской области всегда оказывала помощь зоозащитникам, и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников также поддерживает данные направления. «Здесь должно быть взаимодействие», - считает парламентарий.

У самого Александра Козловского живут две собаки - курцхаар Кара и дратхаар Риа. Мечта завести собак у него была с детства, а реализовать её получилось во взрослой жизни. «Это охотничьи породы, я сними часто выхожу в поля, - рассказал о своих питомцах собеседник ПАИ. - Дома тоже общаемся, занимаемся дрессировкой, дети очень любят с ними играть. Собаки стали полноценными членами нашей семьи. И конечно, это очень здорово, к тому же, дисциплинирует нас: мы каждое утро и вечер с ними гуляем, что позволяет дышать свежим воздухом и проводить более активно свободное время». Летом Кара и Риа вместе с семьей Козловских ездят на озёра, так как любят плавать, а порой даже отправляются в отпуск. «Весь отдых у нас связан с собаками», - заявил депутат.

Кроме того, по его словам, совершенно не важно, породистая собака или нет, так как домашние питомцы всегда любимые и требуют внимания, ответственного отношения. Александр Козловский вспомнил, что в детстве ездил в деревню к бабушкам и дедушкам, у которых жили непородистые собаки. «Я к ним также хорошо относился, - заметил парламентарий. По его мнению, самое главное – ответственное отношение к домашним животным: «Если вы взяли домой питомца, вы должны за ним ухаживать, следить и нести ответственность. По сути дела, это как ребенок, многие вещи они делают неосознанно, со своей животной точки зрения, поэтому ответственность за них несет хозяин». Депутат подчеркнул, что в случае, если собака кого-то покусала, ответственность лежит, в первую очередь, на её владельце.

Отметим, ранее Александр Козловский на своей странице Facebook оставил комментарий по поводу принятых на пленарном заседании Госдумы поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за жестокое обращение с животными: «Это станет важной профилактической мерой, которая поможет предотвратить ряд преступлений и спасти многих невинных собак и кошек. Мы в ответе за тех, кого приручили: мои собаки Кара и Риа не просто помощники на охоте, но и настоящие верные друзья. Кара даже побывала со мной на майских праздниках в Сочи, гуляли рядом с олимпийскими объектами. Человек собаке друг!»

Напомним, в преддверии Года Желтой Земляной Собаки Псковское агентство информации проводит акцию «Дай на лапу!». Лучший способ задобрить символ 2018 года и привлечь в свой дом удачу - оказать помощь бездомным животным. Это можно сделать, подарив оставшейся без крыши над головой собаке тепло и уют, забрав домой. В группах псковских приютов десятки животных ждут новых хозяев, можно выбрать питомца на любой вкус и цвет.

Можно сделать собакам и другие новогодние подарки, оказав пунктам передержки материальную и физическую помощь. В любой из них можно принести еду (рис, гречку, кости, потроха, куру, сухой корм, кефир, творог), медицинские препараты (шприцы, хлоргексидин и перекись, физраствор, послеоперационные попоны и впитывающие пеленки), посуду (миски (алюминий), тарелки, подносы, тазики, чашки, плошки)

Особенно актуален в преддверии холодов текстиль (но не синтетика): верхняя одежда, постельное белье, матрасы, полотенца, паласы, одеяла, пледы.

Ну и, конечно, всегда можно подарить бездомным собакам игрушки, поводки, ошейники, шампуни, глистогонки, расчески, лежанки и другие зоотовары.

Также приютам требуется физическая сила – для ремонта старых и строительства новых будок. Кроме того, востребованы мебель (тумбы, шкафчики, полочки, кресла) и стройматериалы (куски линолеума, пленки, обрезки досок, автомобильные шины, краска, различный инструмент).

В ходу у зоозащитников и хозяйственные товары: моющие средства, тряпки, губки, мешки для мусора, перчатки резиновые и тканевые, совки и щетки.

Помимо этого, помощь бездомных собакам можно оказать, перечислив любую сумму по реквизитам, указанным ниже.

Кстати, чтобы сделать доброе дело, совсем не обязательно тратить деньги: в пунктах передержки не хватает волонтеров и людей, которые могли бы приходить и играть или гулять с собаками. Да и просто покормив бездомное животное на улице, вы сможете угодить Земляной Собаке.

Уточнить список необходимого или предложить не указанные в списке вещи можно, связавшись с конкретным пунктом передержки.

Перечень приютов для бездомных собак в Псковской области:

Пункт передержки «Лесопилка» - Псков, Новгородская, 7. Номер карты для пожертвований - 4817 7600 2499 0461 (Сбербанк). Привязана к телефону: 8-911-362-31-25.

Пункт передержки АНЗО «Шанс» - Псков, Советской Армии, 56б. Номер карты для сбора пожертвований - 6762 8051 9016 9735 28 (Сбербанк), получатель - Мария Анатольевна Величко.

Приют «Добрый» - Порхов, улица Пушкина, 50. Номер карты для сбора пожертвований - 4817 7600 4840 4929, получатель - Татьяна Сергеевна Журавлёва. Карта привязана к номеру: 8(960) 229-58-80.

Филиал приюта «Добрый» в Дедовичах

Приют «Милый» - Великие Луки, улица Дружбы. Карта для пожертвований - 5469 5100 1236 2399.

Приют в деревне Веретье Великолукского района. Номер карты для пожертвований – 6762 8051 9006 7580 20 (Сбербанк). Получатель - Светлана Васильевна Ш.

Приют для бездомных собак в Новосокольниках - город Новосокольники, улица Калинина, 47а. Номер карты для пожертвований - 6761 9600 0308 6816 76 (Сбербанк)

Приют «Dana» - город Остров. По вопросам посещения приюта звонить сюда: 8-911-350-77-21 (Светлана Дмитриева)

Пункт передержки в Бежаницах

Также небольшие приюты есть в Опочке, деревне Грядище Псковского района, Красногородске.

Если вы не нашли какого-либо приюта в данном списке, но он существует, это не мешает оказать ему поддержку. О наличии приютов в других населенных пунктах Псковской области или желании создать новый сообщайте по электронной почте: redactor@informpskov.ru.

Малогабаритную вещевую и продуктовую (кроме скоропортящихся товаров) помощь также можно приносить в редакцию ПАИ по адресу: Псков, улица Пароменская, 21/33. Мы обязательно передадим новогодние подарки нуждающимся в них бездомным животным.

Отметим, среди участников акции ПАИ разыграет 6 сертификатов на посещение первого котокафе города «КОТЭдж». Чтобы получить приз, необходимо помочь одному из псковских приютов, либо забрать животное домой. При оказании любого вида поддержки необходимо сообщить работникам пунктов передержки имя жертвователя и о том, что помощь осуществляется в рамках акции ПАИ. В случае перевода средств на карту нужно написать, что сумма перечисляется участником акции. Кроме того, можно направлять фото-, видеоотчеты по адресу: redactor@informpskov.ru.

Акция завершится 11 января, в японский День собаки. Обладатели сертификатов будут определены 12 января. В прямом эфире проекта ПАИ-live состоится розыгрыш призов среди всех участников при помощи лототрона.

Помните: лучший способ заручиться удачей в Год Собаки – стать её хозяином.