Более 350 млн рублей будет выделено на строительство новой школы в Дно

15:05, 26 декабря 2017, ПАИ

Более 350 млн рублей будет выделено на строительство новой школы в Дно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Рабочее совещание по вопросу строительства новой школы на 500 мест провел 26 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников с первым заместителем Верой Емельяновой, заместителем Александром Кузнецовым, начальником Государственного управления образования региона Александром Седуновым и главой Дновского района Валентиной Тюриной.

«Необходимость строительства нового здания обусловлена аварийным состоянием существующей школы № 50 в Дно. Знаю, что на сегодняшний день уже выбран проект школы, проведена подготовка к изыскательным работам и получению технических условий. Определен размер субсидии. В ближайшие два года регион получит более 351 млн рублей из федерального бюджета на строительство объекта. Важно, чтобы эти средства были использованы максимально рационально и эффективно», — обозначил задачу перед участниками совещания врио губернатора.

Он также попросил главу Дновского района рассказать, на каком этапе подготовка к реализации социально значимого проекта и как будет решаться вопрос с организацией образовательного процесса на время строительства.

Валентина Тюрина доложила, что сейчас администрация школы № 50 проводит аукцион на привязку нового здания к местности и разработку проектно-сметной документации. На него уже заявилось четыре участника, контракт планируется заключить к концу января следующего года.

Конкурс на снос старого аварийного здания, на месте которого построят новую школу, планируется объявить 9 января. Здание школы уже начали понемногу освобождать. «Планируем, что к концу марта здание будет снесено, и в сентябре школа начнет «вырастать» из-за забора», — добавила Валентина Тюрина.

Что касается учеников, то, по словам главы района, 28 декабря — последний учебный день в старом здании. По окончании зимних каникул ребята продолжат обучение в других образовательных учреждениях города. «Мы провели разъяснительную работу с детьми и их родителями. Понимание у них есть, и ради новой школы они готовы потерпеть временные неудобства», — сказала она.

Кроме того, для учащихся школы № 50, проживающих в соседних населенных пунктах, будет организован подвоз к новому месту учебы и обратно, добавил в свою очередь вице-губернатор Александр Кузнецов.

Врио губернатора выразил удовлетворение объемом проделанной работы и поручил ритмичность работ сохранить. «Не затягивайте с подготовкой технического задания на строительство», — сказал Михаил Ведерников и добавил: «Важно, чтобы на объект пришел добросовестный подрядчик».

Отметим, школа № 50 в Дно была построена в 1928 году. Сейчас в ней учится более 340 ребят. Новая школа на 500 мест будет построена по типовому проекту в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса. Здание будет трехэтажным, общей площадью более 8 тыс кв. метров. Помимо учебных классов в школе будет столовая, актовый зал на 200 человек, трудовые мастерские, медицинский блок, библиотека с читальным залом и книгохранилище, спортивный зал. Объект должен быть сдан 1 сентября 2019 года.