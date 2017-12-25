Директор островской гимназии — о дискуссии на съезде «Единой России»: «Нас слышат»

15:10, 26 декабря 2017, ПАИ

Директор гимназии города Острова, член Генерального совета «Единой России» Лариса Петрикова назвала полезным общение с коллегами в рамках дискуссионной площадки «Умная сила и культурное лидерство» в рамках прошедшего XVII съезда партии. В рамках этой дискуссионной площадки рассматривались вопросы образования, науки и культуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Здесь говорилось о том, что сегодняшний день требует цифровых знаний, и делается все возможное для онлайн-образования, в результате чего многие профессии будут высвобождаться. При этом Министерство образования и науки РФ заинтересовано в том, чтобы педагоги были задействованы. Первая задача — обучить педагогов, чтобы они могли работать с цифровой техникой, вторая – подумать о том, как в дальнейшем использовать педагогический опыт. Мне кажется, ни одна машина не заменит высокопрофессионального педагога. Но мы идем вперед, и за новыми открытиями - будущее, и Минобразования на правильном пути», — сказала Петрикова.

Она назвала демократической обстановку на дискуссионных сессиях, а обозначенные участниками мероприятия проблемы – общими для разных регионов страны. «Я вышла с этой площадки с позитивным настроем, с ощущением, что нас слышат, что это не профанация, а площадка организована именно для того, чтобы плодотворно пообщаться и посмотреть друг другу в глаза», - заключила член генсовета «Единой России».