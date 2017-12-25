Дорожные знаки от «Пласто»

15:12, 26 декабря 2017, ПАИ

Важность дорожных знаков сложно переоценить. Именно они являются на дорогах главными помощниками, снижающими вероятность появления аварийной ситуации. Без них невозможно не только безопасно ездить по дорогам, но и даже переходить их. Да, разнообразие дорожных знаков, сейчас помогает в решении многих проблем на дороге. Каждый такой знак предупреждает водителя о наличии определенных сложностей в пути.

Поэтому нередко при появлении снижения эксплуатационных качеств таких элементов, соответствующие службы начинают заниматься поисков новых дорожных знаков. И хотя подобных элементов в продаже сейчас имеется предостаточно, все же дорожные знаки купить выгоднее и надежнее будет в компании «Пласто». На сегодняшний день, эта компания достигла особых высот в производстве дорожных знаков.

Используемые ею современные решения, делают такие элементы не только устойчивыми к разным негативным природным воздействиям, но и хорошо просматриваемыми в любое время суток.

Из чего стоят дорожные знаки

В производстве корпусов таких изделий компанией применяется оцинкованный стальной лист. Но в некоторых видах знаков, вместо такого металла может использоваться пластик. Независимо от вида материала, применяемого в изготовлении корпуса знаков, каждый из них обладает двойной отбортовкой. В фиксировании установочных полок используются алюминиевые заклепки или точечная сварка. Для изготовления маски дорожных знаков используется лишь хорошего качества световозвращающий материал.

Предлагаемые на сайте http://www.plasto.ru/ дорожных знаков могут быть изготовлены как по стандартным шаблонам, так и с учетом пожелания заказчика. Помимо изготовления стандартных видов дорожных знаков, в компании «Пласто» теперь можно приобрести и знаки оснащенные светодиодами.