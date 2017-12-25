Дорожные знаки от «Пласто»
Важность дорожных знаков сложно переоценить. Именно они являются на дорогах главными помощниками, снижающими вероятность появления аварийной ситуации. Без них невозможно не только безопасно ездить по дорогам, но и даже переходить их. Да, разнообразие дорожных знаков, сейчас помогает в решении многих проблем на дороге. Каждый такой знак предупреждает водителя о наличии определенных сложностей в пути.
Поэтому нередко при появлении снижения эксплуатационных качеств таких элементов, соответствующие службы начинают заниматься поисков новых дорожных знаков. И хотя подобных элементов в продаже сейчас имеется предостаточно, все же дорожные знаки купить выгоднее и надежнее будет в компании «Пласто». На сегодняшний день, эта компания достигла особых высот в производстве дорожных знаков.
Используемые ею современные решения, делают такие элементы не только устойчивыми к разным негативным природным воздействиям, но и хорошо просматриваемыми в любое время суток.
Из чего стоят дорожные знаки
В производстве корпусов таких изделий компанией применяется оцинкованный стальной лист. Но в некоторых видах знаков, вместо такого металла может использоваться пластик. Независимо от вида материала, применяемого в изготовлении корпуса знаков, каждый из них обладает двойной отбортовкой. В фиксировании установочных полок используются алюминиевые заклепки или точечная сварка. Для изготовления маски дорожных знаков используется лишь хорошего качества световозвращающий материал.
Предлагаемые на сайте http://www.plasto.ru/ дорожных знаков могут быть изготовлены как по стандартным шаблонам, так и с учетом пожелания заказчика. Помимо изготовления стандартных видов дорожных знаков, в компании «Пласто» теперь можно приобрести и знаки оснащенные светодиодами.