Володин назвал программным выступление Путина на съезде «Единой России»

15:22, 26 декабря 2017, ПАИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «однозначно программным» выступление президента Владимира Путина на XVII съезде «Единой России».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, Володин сказал: «Президент определил цели, задачи и свое видение развития страны. Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием. Для этого нужно многое сделать, и прежде всего, сделать все, чтобы Россия, несмотря на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому».

Также он подчеркнул, что «в речи президента был прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность».

«Ну и конечно, центральной темой выступления Владимира Владимировича стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми - мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь», - добавил спикер Государственной Думы.

«Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров. Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент - Владимир Владимирович Путин. Его решение выдвинуться народным кандидатом очень правильное. Опираясь на широкие слои населения как надпартийный кандидат, он сможет более эффективно решать задачи, стоящие перед страной, и сделать Россию процветающим и сильным государством. Задача каждого из нас, осознавая важность поставленных целей, включиться в его избирательную кампанию через реализацию тех задач, которые он обозначил в своей программной речи», — заключил Володин.