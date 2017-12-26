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Культура

12 премий за достижения в области культуры присудило Правительство России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 12 правительственных премий в области культуры за 2017 год. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Правительственные премии традиционно присуждаются в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, а также за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества.

В этом году награды удостоены режиссер-постановщик фильма «Конец прекрасной эпохи» Станислав Говорухин, а также группа создателей фильма; генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также несколько сотрудников галереи; режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Высоцкая, актер Александр Домогаров (за постановку трилогии по пьесам Чехова на сцене театра имени Моссовета).

Посмертно правительственной премии был удостоен поэт Евгений Евтушенко, художественный руководитель театра имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов, создатели Академии кинематографического и театрального искусства Сурен Шаумян и Алексей Литвинов, писатель Алексей Варламов (за художественно-биографическое издание «Шукшин» из серии «Жизнь замечательных людей»), режиссер-постановщик Константин Феоктистов (за создание анимационного полнометражного фильма «Три богатыря. Ход конем»).

Наконец, лауреатами премии стали руководитель проекта «Многоликая Россия» Анатолий Цеп, архитекторы бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» — за работу над театрально-культурным комплексом «Новая сцена Александрийского театра», а также создатели детской историко-патриотической телеигры «Знамя Ермака» Омской региональной телерадиовещательной компании.

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