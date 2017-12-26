Иван Цецерский встретился с представителями национальных диаспор города

16:31, 26 декабря 2017, ПАИ

26 декабря глава Пскова Иван Цецерский встретился с представителями национальных диаспор города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, во встрече также приняли участие глава администрации Пскова Александр Братчиков и прокурор города Александр Григорьев.

Иван Цецерский озвучил итоги работы органов местного самоуправления в этом году, отметив ряд достижений и событий общественно-политической сферы и устойчивую социально-экономическую обстановку. В числе важных проектов этого года глава города отметил открытие новой школы на дальнем Завеличье, начало реконструкции улицы Свердлова, старт программы «Формирование современной городской среды», инициатива по созданию Народного парка и другие.

Представители национальных диаспор города положительно оценили работу муниципалитета и поблагодарили руководителей Пскова за внимание к вопросам сохранения национальных культур народов, проживающих на территории города. Они также внесли ряд предложений по улучшению благоустройства городских территорий и развитию различных сфер жизни Пскова.

Директор азербайджанской национально-культурной автономии города Пскова Роман Мамедов предложил подключать владельцев магазинов и торговых сетей к благоустройству и содержанию прилегающих территорий. По его мнению, это повысит ответственность частного бизнеса за состояние проездов, которыми пользуется тяжелый транспорт для доставки товаров.

Председатель Псковской областной общественной организации центр чеченской культуры «БАРТ» Саид Дукаев отметил, что центр готов участвовать в создании Народного парка в Пскове. Саид Дукаев также поднял вопрос борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью, подчеркнув, что при усилении мер противодействия важно формировать гражданскую сознательность налогоплательщиков.

Председатель псковской региональной общественной организации «САКТА» Ирена Панченко внесла предложение по популяризации 39-х международных Ганзейских дней. В частности, организация издала тематический календарь на 2019 год. Один экземпляр был вручен главе Пскова Ивану Цецерскому.

Участники встречи также обсудили перспективы развития отдельных микрорайонов, вопрос организации праздничных ярмарок, принципов озеленения города и другие вопросы.

Подводя итог встречи, Иван Цецерский поблагодарил представителей национальных диаспор за активную позицию и неравнодушие к городу Пскову.