Псковский музей опроверг причастность к размещению объявления о запрете входа в Кремль с собаками
Объявление о запрете посещения Псковского кремля с собаками разместило частное учреждение отдыха. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре Псковского музея-заповедника.
В музее подчеркнули, что данное объявление находится в офисе бюро путешествий и экскурсий «Соцтурпроф» по адресу: Кремль, 6, и администрация государственного учреждения не имеет отношения к его размещению.