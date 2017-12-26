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Общество

Псковский музей опроверг причастность к размещению объявления о запрете входа в Кремль с собаками

Объявление о запрете посещения Псковского кремля с собаками разместило частное учреждение отдыха. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре Псковского музея-заповедника.

В музее подчеркнули, что данное объявление находится в офисе бюро путешествий и экскурсий «Соцтурпроф» по адресу: Кремль, 6, и администрация государственного учреждения не имеет отношения к его размещению. 

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