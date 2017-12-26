Жильцы двух псковских домов по Рижскому проспекту выразили благодарность за ремонт дворовых проездов

17:07, 26 декабря 2017, ПАИ

Жильцы домов №№ 39 и 43 по Рижскому проспекту в Пскове прислали в адрес Псковской городской Думы письмо со словами благодарности в адрес депутата Елены Полонской и дорожных рабочих, производивших в этом году ремонт двух проездов к вышеуказанным домам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, авторы письма выразили благодарность депутату за «проявленное внимание и участие»: «На протяжении многих лет в нашем дворе производился лишь ямочный ремонт, а за последние 10-15 лет дорожные проезды превратились просто в полосу сплошных препятствий для всех видов транспорта, а также пешеходов - жителей нашего двора». Старшие по домам, чьими подписями завизировано письмо, отмечают, что дворовые проезды отремонтированы по всем правилам впервые с 1970 года.

В отношении подрядной организации, выполнявшей ремонт по муниципальному контракту, жители домов отмечают, что «и рабочие, и техника работали четко и грамотно, несмотря на капризы погоды, ремонт дворовых проездов выполнен в установленные сроки». В ходе благоустройства, как отмечают жители домов, был установлен новый бордюрный камень, уложен асфальт, увеличены парковочные места для транспорта, выполнены самые трудоемкие и физически сложные работы.

Жители также выражают надежду, что благоустройство двора будет продолжено в последующие годы, чтобы придомовая территория приобрела законченный вид.

Отметим, ремонт дворовой территории был выполнен в рамках муниципального плана по благоустройству дворовых территорий в рамках финансирования из бюджета Пскова.