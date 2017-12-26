0
17:31
Алексей Севастьянов: Решение Мутко уйти с поста президента РФС - верное и своевременное
16:58
Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля
16:47
О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Госдумы
16:34
Скончался Владимир Шаинский
16:22
С 26 декабря выход населения и выезд автотранспорта на лед псковских озер запрещен
14:49
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
14:12
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
Еще новости
Общество

Жильцы двух псковских домов по Рижскому проспекту выразили благодарность за ремонт дворовых проездов

Жильцы домов №№ 39 и 43 по Рижскому проспекту в Пскове прислали в адрес Псковской городской Думы письмо со словами благодарности в адрес депутата Елены Полонской и дорожных рабочих, производивших в этом году ремонт двух проездов к вышеуказанным домам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, авторы письма выразили благодарность депутату за «проявленное внимание и участие»: «На протяжении многих лет в нашем дворе производился лишь ямочный ремонт, а за последние 10-15 лет дорожные проезды превратились просто в полосу сплошных препятствий для всех видов транспорта, а также пешеходов - жителей нашего двора». Старшие по домам, чьими подписями завизировано письмо, отмечают, что дворовые проезды отремонтированы по всем правилам впервые с 1970 года.

В отношении подрядной организации, выполнявшей ремонт по муниципальному контракту, жители домов отмечают, что «и рабочие, и техника работали четко и грамотно, несмотря на капризы погоды, ремонт дворовых проездов выполнен в установленные сроки». В ходе благоустройства, как отмечают жители домов, был установлен новый бордюрный камень, уложен асфальт, увеличены парковочные места для транспорта, выполнены самые трудоемкие и физически сложные работы.

Жители также выражают надежду, что благоустройство двора будет продолжено в последующие годы, чтобы придомовая территория приобрела законченный вид.

Отметим, ремонт дворовой территории был выполнен в рамках муниципального плана по благоустройству дворовых территорий в рамках финансирования из бюджета Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Алексей Севастьянов: Решение Мутко уйти с поста президента РФС - верное и своевременное
26 декабря 2017
Алексей Севастьянов: Решение Мутко уйти с поста президента РФС - верное и своевременное
Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля
26 декабря 2017
Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля
О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Госдумы
26 декабря 2017
О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Госдумы
Скончался Владимир Шаинский
26 декабря 2017
Скончался Владимир Шаинский
С 26 декабря выход населения и выезд автотранспорта на лед псковских озер запрещен
26 декабря 2017
С 26 декабря выход населения и выезд автотранспорта на лед псковских озер запрещен
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
26 декабря 2017
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
26 декабря 2017
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом
26 декабря 2017
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом 6

Идет загрузка...