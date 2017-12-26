0
17:31
Алексей Севастьянов: Решение Мутко уйти с поста президента РФС - верное и своевременное
16:58
Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля
16:47
О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Госдумы
16:34
Скончался Владимир Шаинский
16:22
С 26 декабря выход населения и выезд автотранспорта на лед псковских озер запрещен
14:49
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
14:12
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
Еще новости
Общество

С 26 декабря выход населения и выезд автотранспорта на лед псковских озер запрещен

26 декабря в Псковской области запрещен выход населения и выезд автотранспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соответствующее распоряжение подписал заместитель губернатора области, заместитель председателя комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александр Кузнецов.

Меры предосторожности вводятся в регионе в связи с понижением температуры воздуха и начавшимся активным процессом становления льда на водоемах с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах.

В Гдовском, Печорском и Псковском районах будет установлен местный уровень реагирования, связанный с данным запретом, и организована работа оперативных подвижных групп по контролю за соблюдением порядка выхода людей и выезда транспорта на лед озер.

В населенных пунктах, расположенных неподалеку от данных водоемов, разместятся для работы по контролю за ситуацией временные посты УГИБДД управления МВД России по Псковской области, сотрудники полиции также будут взаимодействовать с главным управлением МЧС России по Псковской области. Кроме того, планируется проведение рейдов с целью недопущения проезда автотранспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.

На территории региона также будет ограничен доступ рыбаков-любителей в пограничную зону озер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Алексей Севастьянов: Решение Мутко уйти с поста президента РФС - верное и своевременное
26 декабря 2017
Алексей Севастьянов: Решение Мутко уйти с поста президента РФС - верное и своевременное
Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля
26 декабря 2017
Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля
О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Госдумы
26 декабря 2017
О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Госдумы
Скончался Владимир Шаинский
26 декабря 2017
Скончался Владимир Шаинский
С 26 декабря выход населения и выезд автотранспорта на лед псковских озер запрещен
26 декабря 2017
С 26 декабря выход населения и выезд автотранспорта на лед псковских озер запрещен
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
26 декабря 2017
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
26 декабря 2017
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом
26 декабря 2017
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом 6

Идет загрузка...