С 26 декабря выход населения и выезд автотранспорта на лед псковских озер запрещен

16:22, 26 декабря 2017, ПАИ

26 декабря в Псковской области запрещен выход населения и выезд автотранспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соответствующее распоряжение подписал заместитель губернатора области, заместитель председателя комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александр Кузнецов.

Меры предосторожности вводятся в регионе в связи с понижением температуры воздуха и начавшимся активным процессом становления льда на водоемах с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах.

В Гдовском, Печорском и Псковском районах будет установлен местный уровень реагирования, связанный с данным запретом, и организована работа оперативных подвижных групп по контролю за соблюдением порядка выхода людей и выезда транспорта на лед озер.

В населенных пунктах, расположенных неподалеку от данных водоемов, разместятся для работы по контролю за ситуацией временные посты УГИБДД управления МВД России по Псковской области, сотрудники полиции также будут взаимодействовать с главным управлением МЧС России по Псковской области. Кроме того, планируется проведение рейдов с целью недопущения проезда автотранспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.

На территории региона также будет ограничен доступ рыбаков-любителей в пограничную зону озер.