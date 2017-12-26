Скончался Владимир Шаинский

16:34, 26 декабря 2017, ПАИ

26 декабря на 93-м году жизни скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщает телеканал «Культура». Отмечается, что сообщение о смерти получили сотрудники информационной программы «Вести» от близких композитора.

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Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве в еврейской семье. С 1936 года он занимался по классу скрипки в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, однако начавшаяся война прервала учёбу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент. Владимир продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, в которой учился вплоть до 1943 года, когда его призвали в РККА. Служил в полку связи в Средней Азии, там же стал писать музыку.

После войны в 1945 году Владимир Шаинский поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 по 1952 год работал в оркестре Леонида Утёсова. Затем преподавал в классе скрипки в музыкальной школе (1952—1954), а в период с 1954 по 1962 годы работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров.

В 1962 году поступил, а в 1965 году окончил композиторский факультет Бакинской консерватории имени У. А. Г. Гаджибекова, где занимался в классе народного артиста СССР К. А. Караева. Жил и работал в Москве до 2000 года.

С 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США в Сан-Диего, где получил вид на жительство. Долгое время жил на две страны, в России и США. С 2013 года проживал постоянно в США. Был болен раком желудка, перенёс несколько операций. Имел два гражданства — Российской Федерации и Израиля.