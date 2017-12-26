Инициативная группа поддержала самовыдвижение Владимира Путина
Сегодня, 26 декабря, собрание инициативной группы поддержало самовыдвижение главы государства Владимира Путина для участия в выборах президента РФ, сообщает Life.ru.
Как сообщает РИА Новости, в заседании группы приняли участие 668 человек. Ее председателем была избрана руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, секретарем — руководитель организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
В группу также вошли артист Михаил Боярский, депутат Владислав Третьяк, артист и худрук Малого театра Юрий Соломин, певица Полина Гагарина, сенатор Светлана Журова, Артур Чилингаров, сенатор Алексей Пушков, артист Иосиф Кобзон, певица Валерия, пианист Денис Мацуев, депутат Николай Валуев, модельер Валентин Юдашкин.
Решение было принято единогласно, отмечает издание. Собрание группы состоялось в историческом парке «Россия - моя история» на ВДНХ.
Напомним, выборы президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года.