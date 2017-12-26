Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля

16:58, 26 декабря 2017, ПАИ

Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Строительство Перинатального центра завершит местная подрядная организация — ООО «Вест-Строй». Заказчик объекта, государственная корпорация «Ростех», поддержала предложение администрации Псковской области о заключении прямого контракта между генеральным подрядчиком ООО «РТ-СоцСтрой» и субподрядчиком организацией «Вест-Строй», минуя посреднические подрядные организации, что позволило нарастить темпы строительства.

О достигнутых договоренностях 26 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. «С нашей стороны мы приняли все необходимые меры для того, чтобы строительство этого важного социального объекта было завершено в кратчайшие сроки. Фактически подрядчиком теперь является та организация, которая выполняла основной объем работ. Уже составлен новый график, в котором четко обозначены сроки их проведения и финансирование», — сказал Михаил Ведерников во время посещения стройплощадки.

Руководитель области также отметил, что работы вышли на завершающую стадию строительства и ввода в эксплуатацию. «Готовность объекта достаточно высокая. Увеличено количество рабочих. Мы держим на контроле поставки медицинского и технологического оборудования. Рассчитываем, что в феврале объект будет сдан», — заявил врио губернатора.

В свою очередь директор подрядной организации «Вест-Строй» Дмитрий Очнев добавил, что продуктивность работы возросла до 100%. «В течение 30 минут согласовываются платежи, в течение дня — замены. Работа пошла совершенно по-другому», — заметил он.

По словам подрядчика, на этой неделе завершится чистовая отделка 3–5 этажей, и по мере готовности помещений в них начнется монтаж медицинского оборудования, большая часть которого уже находится на объекте. В одной из операционных врио губернатора продемонстрировали уже смонтированный современный медицинский модуль, пуско-наладочные работы в нем начнутся в январе.

Сейчас на объекте охвачены практически все позиции строительно-монтажных работ. Главная задача строителей — запитать здание по постоянной схеме до начала 2018 года, чтобы уже 3 января начать монтаж и пуско-наладку оборудования. На площадке трудятся порядка 200 человек, их количество увеличивается по мере необходимости. Строители продолжат работать и в предстоящие выходные дни.

Напомним, перинатальный центр мощностью 110 коек в Пскове строится в рамках реализации региональной программы «Модернизация здравоохранения Псковской области на 2011–2017 годы». Михаил Ведерников, как только приступил к работе в регионе, взял этот объект под особый контроль.