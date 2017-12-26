Более 250 тысяч постановлений об аресте средств псковских должников направлено в банки в этом году

17:41, 26 декабря 2017, ПАИ

За этот год в банки направлено более 250 тысяч постановлений об аресте и списании денежных средств со счетов должников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

За нарушение законодательства об исполнительном производстве, банки в Псковской области 7 раз привлекались к административной ответственности. Но, тем не менее, в Управление ФССП России по Псковской области продолжают поступать жалобы граждан, которые добросовестно исполнили свои обязательства и официально уведомили кредитное учреждение о денежных средствах с иммунитетом. Таких жалоб за этот год в отделы судебных приставов УФССП России по Псковской области поступило более 115.

В связи с этим на совещании руководителей финансово-кредитных учреждений, страховых организаций региона, а также представителей органов федеральной и региональной власти, главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников выступил с вопросом о создании механизма защиты от списания денежных средств, на которые запрещено обращать взыскание.

Напомним, что вопросы по защите прав граждан, являющихся должниками обсуждались ещё в мае на межведомственном совещании, которое состоялось по инициативе главного судебного пристава Псковской области. Тогда, на совещании, кредитным учреждениям было рекомендовано разработать механизм защиты и соблюдения прав клиентов при надлежащем уведомлении банка о наличии на счетах денежных средств, на которые запрещено обращать взыскание. Но на эту проблему отреагировали не все кредитные учреждения, и о проделанной работе сообщили только часть банков.