«Горячая линия» для связи с избирателями продолжит работу в Пскове

17:17, 26 декабря 2017, ПАИ

Молодежные проекты «Институт гражданства» и «Ваш выбор - ваше будущее» представило в Пскове региональное отделение Ассоциации юристов России при партнерской поддержке областного Центра правового просвещения и медитации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ассоциации, проект «Институт гражданства» направлен в основном на помощь иностранным студентам, которые приехали учиться в Псков, а проект «Ваш выбор - ваше будущее» нацелен навстречу молодым людям, которые хотят проявить свою гражданскую активность на выборах в роли общественных наблюдателей.

«Буквально накануне мы заключили соглашение о взаимном сотрудничестве, - напомнил руководитель областного Центра правового просвещения и медиации Семен Никонов. - Представленные проекты наполняют практическим содержанием наше соглашение. Радует участие в презентации молодежи. То есть заявленный в планах диалог уже сегодня наполнился полезным общением. Мы даже немного опередили время, если учесть, что на пороге Год волонтера. И многие студенты юридического факультета ПсковГУ уже примеряют на себя эту роль. В будущем, надеюсь, они пополнят ряды Ассоциации юристов».

В рамках данного соглашения, одной из сторон которого выступает и Общественная палата Псковской области, предусмотрено обучение перед выборами наблюдателей, проведение анализа правоприменительной практики избирательного законодательства и законодательства о референдумах, выработка согласованных подходов по вопросам его совершенствования, развитие правовой культуры. Продолжит свою работу в регионе и общественная «горячая линия» для связи с избирателями. Ее телефон работает в Пскове уже с 2011 года.