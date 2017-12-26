Александр Козловский поможет с решением проблемы уличного освещения в районах Псковской области

17:35, 26 декабря 2017, ПАИ

Депутат Государственной думы Александр Козловский поможет с решением проблемы уличного освещения в районах Псковской области, сообщила Псковскому агентству информации помощник парламентария.

Очередную встречу в рамках региональной недели депутат провел в Пушкинских горах. Она началась с обсуждения недавнего съезда «Единой России», центральным событием которого стало выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ в 2018 году. Как отметил Александр Козловский, партия всецело поддерживает решение президента вновь идти на выборы. Кроме того, парламентарий рассказал, что связывает утверждение Андрея Турчака в должности секретаря Генерального совета партии с позитивной перспективой для региона. «Как вы знаете, Андрей Анатольевич также является сенатором от Псковской области, таким образом, это дает нашему региону дополнительную возможность завершить начатое и добиться новых масштабных проектов», - считает Александр Козловский.

От политических вопросов участники встречи перешли к хозяйственным. Директор Пушкиногорской школы Оксана Филиппова обратилась к депутату с просьбой помочь в капитальном ремонте кровли здания образовательного учреждения. Частично эти работы были проведены ранее, но школе остро нужен полный ремонт крыши. «Ставим этот вопрос на разных уровнях власти, надеемся и на вашу поддержку», - сказала она.

Александр Козловский пообещал включиться в решение проблемы, тем более, что сейчас назрел и вопрос ремонта внутренних помещений классов, которые пострадали из-за протекания кровли. Главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы попросил оказать содействие в приобретении нового УЗИ-аппарата, этот вопрос депутат тоже взял в работу.

Дискуссию вызвал вопрос уличного освещения. Глава администрации городского поселения Пушкиногорье Олег Шляхтюк рассказал, что свет очень часто гаснет, а на четыре района всего одна аварийная служба. Причем ближайшая организация по обслуживанию светильников находится в Острове, и затраты на ремонт значительно опустошают и без того небольшой бюджет поселения.

«Мы уже обсуждали эту тему с главой района Александром Викторовичем Барановым, - заметил Александр Козловский. – В чем именно проблема: энергетики предоставляют некачественные услуги или вам не потянуть обслуживание уличной световой сети?»

Олег Шляхтюк сообщил, что раньше фонари были на балансе и обслуживании электросетей, но в связи с изменениями в законодательстве администрации поселений не так давно обязали осуществлять обслуживание светильников и платить за аренду опор. «Раньше энергетики занимались ремонтом, а сейчас все это возложили на нас», - пожаловался он.

«Проблема общая для многих районов, - ответил депутат. – В ближайшее время будем проводить встречу с «Псковэнерго», чтобы решить этот вопрос». Александр Козловский напомнил, что несколько лет назад, как раз в канун Нового года, из-за ледяного дождя сразу несколько районов оказались без света. «Тогда поднимался вопрос о модернизации сетевого хозяйства, не только Псковской области, но всего Северо-Запада, - отметил он. – К сожалению, из-за экономического кризиса программа модернизации была свернута, считаю, сейчас самое время заново ее запустить. Попробуем проговорить этот вопрос с врио губернатора Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, который уделяет большое внимание проблемам региона и активно их решает. С его помощью, возможно, этот вопрос удастся пробить и навести порядок в электроснабжении».

Депутаты районного собрания обратили внимание на разницу между жителями Москвы и Псковской области. По их словам, обиду людей вызывает разница в зарплатах и пенсиях, обилие праздничной подсветки в столице, когда в районе не везде горят фонари. «Почему в Москве на это деньги есть, а в районной казне нет?» - интересуются депутаты.

«Многие компании, которые работают в регионах, в том числе сетевые магазины, зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге, а значит, налоги платят именно там, - объяснил Александр Козловский. – Поэтому я выступаю за то, чтобы распределение налогов было справедливым, чтобы федеральные сети магазинов, филиалы компаний, которые расположены в области, платили налоги в бюджет региона и районов. Это позволит обеспечить дополнительные поступления. Мы сейчас бьемся порой за дополнительные 200-300 тысяч в бюджет района, а эти деньги можно было бы обеспечить за счет справедливого распределения налогов».

В целом, подчеркнул Александр Козловский, финансовая обеспеченность региона, безусловно, должна быть больше. Но положительные сдвиги в этом направлении уже есть: в последние годы впервые после долгого перерыва в области начали строить новые школы, в Пскове открывается онкоцентр и перинатальный центр, успешно реализуется ряд других крупных проектов. «Я понимаю, что наша задача, чтобы новые школы строились во всех районах, - отметил он. – Но, по крайней мере, мы уже переломили ситуацию к лучшему, и будем дальше работать в этом направлении».

В завершение встречи депутат отметил, что все заданные на встречах в районах вопросы он поднимает в том числе и на обсуждениях во фракции «Единая Россия» в Госдуме, многие из них находят отражение в партийных проектах.

«Такое прямое обсуждение позволяет выявить весь срез проблем, - заключил Александр Козловский. – Я готов отстаивать интересы жителей Пушкиногорского района, давайте работать вместе!»