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Алексей Севастьянов: Решение Мутко уйти с поста президента РФС - верное и своевременное

«Верным и своевременным» назвал президент ФК «Псков-747», председатель областной Федерации футбола Алексей Севастьянов решение Виталия Мутко уйти с поста президента Российского футбольного союза (РФС) в комментарии Псковскому агентству информации.

Алексей Севастьянов

«Решение, принятое Виталием Леонтьевичем [Мутко], совершенно верное и своевременное, учитывая то, как огульные заявления отдельных лиц становятся поводом для решений Международного Олимпийского комитета», - заявил он. По мнению Севастьянова, «чтобы не было лишних вопросов, чтобы не подставлять РФС в части проведения Чемпионата мира по футболу, Мутко принял логичное решение». По его словам, в противном случае «футбольная общественность также могла расколоться, что не пошло бы на пользу дела в столь ответственный момент».

Напомним, 25 декабря на заседании Исполкома РФС было принято решение временно приостановить осуществление полномочий Виталия Мутко в качестве президента РФC и временно возложить их на генерального директора организации Александра Алаева.

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