Иван Цецерский провел совещание совета по взаимодействию с общественными организациями ветеранов

17:47, 26 декабря 2017, ПАИ

26 декабря глава Пскова Иван Цецерский провел заключительное заседание совета по взаимодействию с общественными организациями ветеранов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, во встрече приняли участие заместители главы Пскова Владимир Воробьев и Сергей Гаврилов, начальник управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Алексей Захаров, начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов и секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

В ходе заседания участники обсудили план мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии 23 февраля 2018 года. Основную программу мероприятий представил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов. В ближайшее время ветеранские организации направят в управление культуры города предложения по подготовке и проведению памятных и праздничных мероприятий в Пскове на 2018 год.

Далее секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук ознакомил руководителей организаций ветеранов с механизмом ведения дня голосования 18 марта 2018 года. В частности, речь шла о процедуре предварительного голосования, использовании видеонаблюдения на избирательных участках и в помещении ТИК города, а также системе защиты от многократного голосования - так называемых «каруселей».

Участники совета также обсудили вопрос содержания памятников и мест массовых захоронений. Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров обратился к ветеранам с просьбой предоставить в УГХ информацию о заброшенных могилах ветеранов войны. Решение о приведении этих захоронений в порядок будет принято в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Глава Пскова предложил задействовать в этой работе волонтеров и студентов города. Кроме того, весной 2018 года планируется завершение благоустройства территории вокруг памятника освободителям Пскова (Танк Т-34).

В ходе совещания участники ознакомились с отчетом об итогах взаимодействия муниципалитета с ветеранскими организациями в этом году и проектом работы совета на следующий год.