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Общество

О правильной установке новогодней ёлки узнали великолучане

26 декабря сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы в рамках сезонной профилактической операции «Новый год» провели разъяснительную работу с населением города Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе профилактического мероприятия с жителями и гостями города были проведены беседы о мерах пожарной безопасности при установке и украшении новогодней елки, эксплуатации электрических гирлянд, правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий, сотрудники МЧС напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

Для проведения профилактической работы были выбраны места с массовым пребыванием людей: крупные торговые центры и городской рынок. Государственные инспекторы по пожарному надзору распространили 220 памяток о соблюдении мер пожарной безопасности в период празднования Нового года и Рождества.

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