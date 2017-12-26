О правильной установке новогодней ёлки узнали великолучане

19:41, 26 декабря 2017, ПАИ

26 декабря сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы в рамках сезонной профилактической операции «Новый год» провели разъяснительную работу с населением города Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе профилактического мероприятия с жителями и гостями города были проведены беседы о мерах пожарной безопасности при установке и украшении новогодней елки, эксплуатации электрических гирлянд, правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий, сотрудники МЧС напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

Для проведения профилактической работы были выбраны места с массовым пребыванием людей: крупные торговые центры и городской рынок. Государственные инспекторы по пожарному надзору распространили 220 памяток о соблюдении мер пожарной безопасности в период празднования Нового года и Рождества.